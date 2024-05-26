تعليم الشرقية: انتظام امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية

اطمأن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، من المهندس علي عبدالرءوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، على انتظام سير امتحانات اليوم الأول لطلبة وطالبات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/ 2024، في مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية، حيث تقدم لأداء الامتحانات 57047 طالبًا وطالبة، حضر منهم 56451 طالبًا وطالبة، وتغيب منهم 596 طالبًا وطالبة، وذلك على مستوى 204 لجان امتحانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وكان محافظ الشرقية قد تلقى تقريرًا تفصيليًا من غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم عن سير امتحانات اليوم الأول لشهادة الدبلومات الفنية، حيث تبين أن الغرفة لم تتلق أي إشارة تليفونية من غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفيد بوجود حالات مرضية أو حالات إغماء بين الطلاب أو الملاحظين المشاركين بالعملية الامتحانيه أو تلقي أي شكاوي من صعوبة أسئلة الامتحانات.

وأعرب المحافظ عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب والطالبات والحصول على أعلى الدرجات وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023 /2024، والتي انطلقت اليوم السبت الموافق 25 مايو 2024 وتستمر حتى الخميس الموافق 6 يونيو 2024 بجميع النوعيات (تجاري– صناعي– زراعي- التعليم والتدريب المزدوج)، يبلغ 60 ألفًا و393 طالبًا وطالبة مقسمين إلى 26719 طالبًا وطالبة بالثانوي الفني الصناعي يؤدون الامتحان داخل 86 لجنة و4326 طالبًا وطالبة بالثانوي الزراعي يؤدون الامتحان داخل 19 لجنة و27682 طالبًا وطالبة بالثانوي التجاري يؤدون الامتحان داخل 93 لجنة، و1666 طالبًا وطالبة بالتعليم والتدريب المزدوج يؤدون الامتحان داخل 6 لجان بإجمالي 204 لجان على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.