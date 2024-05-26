الصحة تحذر من أنيميا الفول.. معلومات مهمة للوقاية والعلاج

حذرت هيئة الدواء المصرية المواطنين من الإصابة بأنيميا الفول، وأوضحت أن علاج أنيميا الفول يعتمد على اتباع الإجراءات الوقائية، كتجنب تناول بعض المضادات الحيوية وبعض الأدوية التي تحفز تكسير كرات الدم الحمراء لدى المرضى، بالإضافة إلى تجنب تناول الفول. ​

وأكدت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه إذا حدث فقر الدم الانحلالي نتيجة الإصابة بعدوى فعادةً ما يعتمد العلاج على علاج العدوى نفسها. ​

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان أنها أطلقت المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض الوراثية التي كشفت أن مرض أنيميا الفول منتشر بمعدلات مرتفعة بين الأطفال.

وأكدت الوزارة أن المريض المصاب بأنيميا الفول يعاني من تكسير في كرات الدم الحمراء وارتفاع نسبة الصفراء في حالة تناول الحبوب أو بعض العقاقير الطبية، ويتوجب فورا نقل المريض إلى وحدة أمراض الدم في المستشفى.

وأكدت أنها تستهدف توعية الأهل بعد الحصول على عينة من كعب الطفل بعد الولادة مباشرة، لافتة إلى أن المبادرة تقدم الإرشادات في التعامل مع الطفل المصاب فور اكتشاف حالته لتوفير العبء الاقتصادي على الأسرة والمستشفيات.

وأشارت الوزارة إلى إن المبادرة يتم تطبيقها على مستوى الجمهورية، وتشمل المحافظات التي تم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فيها، والتي لم يصل إليها التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت أن الأمراض الوراثية لا تظهر على الأطفال وقت الولادة، وبالتالي فإن الكشف عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة أمر مهم للغاية، حيث تظهر الأمراض بعد الولادة بفترات مختلفة حسب درجة وشدة المرض الوراثي من طفل لآخر، وبالتالي قد يولد الطفل ولا تظهر الأعراض لفترة طويلة، حتى الأم قد لا تلاحظ بعض التغييرات الخطيرة».