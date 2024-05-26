ضبط 460 كيلو لحوم فاسدة بمحلات جزارة في سوهاج

شن حي غرب سوهاج برئاسة أحمد الشطوري، حملة مكبرة لمراقبة الأسواق والسلع والمواد الغذائية، أسفرت عن ضبط ومصادرة 460 كيلو من اللحوم الفاسدة وغلق وتشميع أحد محلات الجزارة وإتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق وأماكن بيع وتداول المواد الغذائية، ومراقبة الأسواق والأسعار.

شنت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج وبالتنسيق مع قسم شرطة أول سوهاج برئاسة العميد أحمد نظيم مأمور القسم والمقدم عمر شلبي رئيس مباحث القسم، ومباحث تموين سوهاج، والدكتور ريمون فايز بالطب البيطرى، حملة للمرور على محلات بيع المواد الغذائية والجزارة والمخابز بهدف ضبط الأسعار ومراقبة السلع الغذائية ومراجعة مخازن وثلاجات حفظ المجمدات والمواد الغذائية التي يتم تقديمها للمواطنين والتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط وذلك حفاظا على صحة المواطنين.

وأفاد "الشطوري" بأنه تم المرور على منطقة الشهيد عبدالمنعم رياض وشارع الجرجاوية الرئيسي، وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة 460 كيلو من اللحوم الفاسدة وغلق وتشميع أحد محلات الجزارة وإتخاذ الإجراءات القانونية.

ووجه رئيس الحي بضرورة استمرار أعمال تلك الحملات على الأسواق والمحلات التجارية لبيع المواد الغذائية والمخابز ومحلات الجزارة، وأن أعمال المتابعة مستمرة.

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