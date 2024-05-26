الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسئولو "الإسكان" يتابعون سير العمل بمشروعات المرافق والطرق والخدمات بالشيخ زايد

خلال الجولة
خلال الجولة

قام المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بتوسعات مدينة الشيخ زايد، لمتابعة سير العمل بمشروعات المرافق والطرق والخدمات الجارى تنفيذها، يرافقه المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، ومسئولو الجهاز والمشروعات.

وتابع مساعد نائب رئيس الهيئة، ومرافقوه، أعمال الطرق والمرافق الجاري تنفيذها بتوسعات المدينة، وموقف مرافق مناطق أراضى تقنين الأوضاع، حيث شملت الجولة تفقد أعمال المرافق والطرق بطريق الريفيرا والطرق المحيطة بمشروعات جنة 2 و4 و5، وكذلك مناطق قطع أراضى بيت الوطن.

كما استمع المهندس أحمد عمران، لشرح مفصل عن مشروعات المرافق الجاري تنفيذها، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمدينة.

وشدد المهندس أحمد عمران، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات، وبأعلى جودة، وذلك فى إطار تحقيق التنمية الشاملة للمدن الجديدة.

وفي سياق متصل، واصل المركز التكنولوجي بجهاز مدينة الشيخ زايد، استقبال طلبات المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وتابع المهندس أحمد عبد الرازق، سير منظومة العمل بالمركز، للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، كما تم تدريب العاملين بالمركز التكنولوجي والإدارات الهندسية، على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية، بمختلف التخصصات.

كما تفقد المهندس أشرف فتحي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مشروعات محطات الصرف الصحي والصرف الصناعى بمدينة العاشر من رمضان، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية وتذليل أي عقبات، يرافقه مسئولو الهيئة والجهاز.

وتفقد مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأعمال الجاري تنفيذها بمحطة الصرف الصناعى رقم 4، التى تخدم المنطقة الصناعية جنوب المدينة ومنطقة المطورين الجنوبية، وكذا مدينة بدر والعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور المهندس ياسر السروي، المشرف العام على محطات وشبكات الصرف الصحي، حيث تم تقديم شرح وافٍ عن مراحل المعالجة بالمحطة.

المهندس أحمد عمران مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات هيئة المجتمعات العمرانية التنمية وتطوير المدن مدينة الشيخ زايد

مواد متعلقة

جهود وزارة الهجرة فى ملف التواصل مع المصريين بالخارج على مدار 9 سنوات

إجازة عيد الفطر ومشروع "مهني 2030".. أبرزأنشطة وزارة العمل فى إسبوع

برلمانيون: أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية لولاية جديدة انطلاقة نحو استكمال مسيرة الإنجازات

نائب وزير الإسكان: تنفيذ 4102 مشروع خدمي بالمدن الجديدة منذ نشأتها وحتى الآن

مدبولى يستعرض تقرير المتابعة الثانى لتنفيذ مقترحات المحور الاقتصادى للحوار الوطنى

500 مليار جنيه إجمالى استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ تأسيسها

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

الأكثر قراءة

بتوجيهات رئاسية.. بشرى سارة من غرفة الحبوب بشأن رغيف الخبز

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

بعد انتشار الرعب بسبب "سفاح التجمع".. نصائح للفتيات للحفاظ على أنفسهن من الخطف والتحرش

أسعار الأضاحي 2024.. كم وصل سعر الخروف البلدي قايم؟

"ملوك القارة".. ماذا قالت صحف تونس وإفريقيا عن تتويج الأهلى باللقب؟

مصرع طفلة سقط بها أسانسير فى الطالبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

محمد عبدالعزيز

قبل أيام من عيده السنوى.. الإعلام فى حديث الرئيس

خالد حريب

رسائل توشكى

محمد عبدالعزيز

بأعلى جودة وأقل تكلفة وأسرع وقت

محمد رفعت

حديث المكاشفة والرسائل المباشرة

الحسين عبدالرازق

مغول العصر!

سارة الشلقاني

الرئيس السيسى والإعلام: تكلّم حتى أراك

صور

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى