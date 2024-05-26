مسئولو "الإسكان" يتابعون سير العمل بمشروعات المرافق والطرق والخدمات بالشيخ زايد

قام المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بتوسعات مدينة الشيخ زايد، لمتابعة سير العمل بمشروعات المرافق والطرق والخدمات الجارى تنفيذها، يرافقه المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، ومسئولو الجهاز والمشروعات.

وتابع مساعد نائب رئيس الهيئة، ومرافقوه، أعمال الطرق والمرافق الجاري تنفيذها بتوسعات المدينة، وموقف مرافق مناطق أراضى تقنين الأوضاع، حيث شملت الجولة تفقد أعمال المرافق والطرق بطريق الريفيرا والطرق المحيطة بمشروعات جنة 2 و4 و5، وكذلك مناطق قطع أراضى بيت الوطن.

كما استمع المهندس أحمد عمران، لشرح مفصل عن مشروعات المرافق الجاري تنفيذها، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمدينة.

وشدد المهندس أحمد عمران، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات، وبأعلى جودة، وذلك فى إطار تحقيق التنمية الشاملة للمدن الجديدة.

وفي سياق متصل، واصل المركز التكنولوجي بجهاز مدينة الشيخ زايد، استقبال طلبات المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وتابع المهندس أحمد عبد الرازق، سير منظومة العمل بالمركز، للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، كما تم تدريب العاملين بالمركز التكنولوجي والإدارات الهندسية، على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية، بمختلف التخصصات.

كما تفقد المهندس أشرف فتحي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مشروعات محطات الصرف الصحي والصرف الصناعى بمدينة العاشر من رمضان، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية وتذليل أي عقبات، يرافقه مسئولو الهيئة والجهاز.

وتفقد مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأعمال الجاري تنفيذها بمحطة الصرف الصناعى رقم 4، التى تخدم المنطقة الصناعية جنوب المدينة ومنطقة المطورين الجنوبية، وكذا مدينة بدر والعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور المهندس ياسر السروي، المشرف العام على محطات وشبكات الصرف الصحي، حيث تم تقديم شرح وافٍ عن مراحل المعالجة بالمحطة.