السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل لقاء رئيس الوزراء الفلسطينى مع نظيرته الإيطالية فى روما

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني مع نظيرته الإيطالية

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني، وزير الخارجية محمد مصطفى، اليوم السبت، مع نظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني في العاصمة الإيطالية روما، جهود وقف إطلاق النار وإغاثة غزة.

وأطلع مصطفى، نظيرته الإيطالية على مستجدات الأوضاع في فلسطين وما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من حرب إبادة، إلى جانب الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة وإرهاب المستوطنين، وتزايد وتيرة الاستيطان بصورة غير مسبوقة ما يهدد قيام دولة فلسطينية مستقلة.

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مصدر: مصر تكثف اتصالاتها لوقف إطلاق النار فى غزة

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن الأولوية الآن هي وقف حرب الإبادة في غزة، واستعادة الخدمات الأساسية لتلبية الاحتياجات الإنسانية لأبناء شعبنا في القطاع، والإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة.

رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب إيطاليا بالاعتراف بدولة فلسطين

وطالب مصطفى إيطاليا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية أسوة بـ147 دولة سبق وأن اعترفت بفلسطين وآخرها إسبانيا والنرويج وإيرلندا.

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من جانبها، أكدت ميلوني دعم بلادها لحل الدولتين، والاستعداد للعمل المشترك، خاصة خلال فترة رئاسة بلادها لمجموعة  G7 لتحقيق حل الدولتين، مشيرة إلى أن الأوضاع في الشرق الأوسط والحرب على قطاع غزة تتصدران أجندة أعمال اجتماعات المجموعة.

كما التقي رئيس الوزراء الفلسطيني، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنتونيو تاياني، الذي أكد دعم بلاده لأجندة الحكومة الفلسطينية، وسعي إيطاليا لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعمل على الاستجابة السريعة للاحتياجات الإنسانية الملحة، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

مصدر: مصر تكثف اتصالاتها لوقف إطلاق النار فى غزة

وسبق، وأكد مصدر رفيع المستوى أن مصر تواصل جهودها لإعادة تنشيط مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى والمحتجزين، بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وأشار المصدر إلى أن مصر تجري اتصالات مكثفة لاستعادة الهدوء بالقطاع بالتزامن مع إنفاذ الوقود والمستلزمات الطبية لمستشفيات غزة.

رئيس الوزراء الفلسطيني روما جورجيا ميلوني إغاثة غزة وقف إطلاق النار

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