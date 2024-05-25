السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف كان يتعرف سفاح التجمع على ضحاياه ؟

ضبط متهم - صورة ارشيفية
ضبط متهم - صورة ارشيفية

مازالت قصة «سفاح التجمع» محل بحث من المواطنين على جوجل، ظهرت خلال الساعات الماضية ومن خلال التحقيقات العديد من المعلومات التى تخص سفاح التجمع، وقد ثبت من التحقيقات أنه يتعاطى المخدرات بل يجبر ضحاياه عليها.

ووفقًا للتحقيقات المعلنة مع سفاح التجمع فقد أكد أنه كان يتعرف على ضحاياه من خلال الأنترنت والكافيهات والملاهى الليلة.

كما أنه وفقًا للتحقيقات فقد أكد على أنه مدمن لمخدر الآيس ولديه ممارسات سادية، وهي معاشرة السيدات وإجبارهن على تناول الآيس حتى وفاتهن وارتكب أول جريمة قتل له في محافظة الإسماعيلية، والمرة الثانية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة وآخر جريمة قتل ارتكبها سفاح التجمع كانت في حق إحدى السيدات بمحافظة بورسعيد، وهى ما كشفت جرائمه.

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وقررت جهات التحقيق في بورسعيد حبس المتهم “كريم. م”، الملقب بـ"سفاح التجمع" 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن اعترف بقتله 3 فتيات، وإلقاء جثثهن في منطقة صحراوية على طريق الإسماعيلية.

تحقيقات موسعة

 كانت النيابة العامة قد فتحت تحقيقات موسعة بشأن اتهام شخص مقيم بمنطقة التجمع الخامس بقتل فتيات داخل شقته وإلقاء جثثهن في أماكن متفرقة بالصحراء، في القضية التي عرفت بسفاح التجمع.

وأمرت النيابة بالقاهرة انتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص مسرح الحادث، مكان استدراج الضحايا والتعدي عليهن، كما طلبت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثتي الفتاتين اللتين عثر عليهما في محافظتي بورسعيد والإسماعيلية لتحديد أسباب الوفاة وتوقيتها وكيفية حدوثها ونوعية أداة القتل المستخدمة في سلاح جرائمه.

ورفعت الأدلة الجنائية الآثار البيولوجية والبصمات الموجودة بمسرح الجريمة، وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وسرعة ضبط وإحضار المتهم، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مسكنه الذي شهد الجريمة.

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