السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وليد جاب الله لـ "الشاهد": هناك خطة فى الإقتصاد المصرى تستهدف خفض نسبة الدين

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والدكتور وليد جاب الله

قال  الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن عدم الخوف من الدين لا يجب أن يكون سببا في أن يجعل الدولة تنطلق في الديون. 

وأضاف الدكتور وليد جاب الله خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" عبر قناة “extra news”، أن هناك خطة في الاقتصاد المصري قبل كورونا كانت تستهدف بعدما كان الدين ارتفع إلى نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي، بدأ يقل وكان المستهدف أن ينخفض الدين إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد ارتفعت بنا بسبب الأحداث، وهناك خطة للسيطرة على الدين كنسبة وليس الدين كرقم، لأن الدين كرقم سيظل مستمر عند كل دول العالم. 

وأشار إلى أن المهم هو نسبة الدين من الدخل المحلي الإجمالي، وكذلك المهم هو مدد السداد حيث يجب أن تكون مدد السداد متناظرة أي أنه خلال العشر سنوات القادمة على سبيل المثال يجب أن تكون مخصصات الديون في كل سنة قريبة من السنة التالية لها بحيث لا يكون هناك سنة يكون المطالب فيها تسديد مبلغ كبير جدًا. 

وليد جاب الله برنامج الشاهد الدين نسبة الدين الناتج المحلي الاجمالى

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