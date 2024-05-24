"العدل الدولية": ننظر فى تطبيق الإجراءات اللازمة لوقف حرب الإبادة على غزة

أعلن رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي اللبناني نواف سلام، أنه يتم النظر في تطبيق الإجراءات اللازمة لوقف حرب الإبادة في قطاع غزة بطلب من جنوب إفريقيا، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز".

تدهور الأوضاع في غزة

وأكد رئيس محكمة العدل الدولية، أن الأوضاع المعيشية في قطاع غزة تدهورت للغاية منذ يناير 2024، مضيفًا أن جنوب إفريقيا طالبت المحكمة بتطبيق اختصاصها وفرض تدابير طارئة لوقف الحرب على قطاع غزة.

جلسة "العدل الدولية"

وأمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل، بتنفيذ وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية خصوصًا في مدينة رفح الفلسطينية، وفتح معبر رفح الحدودي أمام المساعدات الإنسانية.

وقالت إنه يجب على إسرائيل تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر، مضيفة: "للحفاظ على الأدلة يجب على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة".