الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجعايدى: طريقة «كاردوزو» الدفاعية ساهمت فى وصول الترجى لنهائى الأبطال

راضي الجعايدي
راضي الجعايدي

أكد راضي الجعايدى، والمدرب السابق لـ الترجى التونسي، أن الطريقة الدفاعية التي يعتمد عليها ميجيل كاردوزو، ساهمت في وصول الفريق إلى الدور النهائي لـ دوري أبطال إفريقيا.

وسيحل الترجي التونسي، ضيفا على الأهلي، في الثامنة من مساء يوم غد السبت، على ملعب القاهرة الدولي، في إياب الدور النهائي لدوري الأبطال.

وقال الجعايدي في مداخلة هاتفية لبرنامج "ريكاب سبور"، عبر إذاعة موازييك إف أم، أن اعتماد الترجي على اللعب الدفاعي تحت قيادة المدرب البرتغالي كاردوزو ساهم بشكل كبير في وصوله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وأوضح الجعايدي أن الترجي مطالب بتسجيل هدف مبكر في مواجهة العودة أمام الأهلي من أجل تسهيل المهمة في استاد القاهرة وتعقيد مهمة الأهلي الذي يمتلك الخبرة اللازمة والجودة الفنية للاعبين في مثل هذه المباريات.

وأضاف النجم السابق للترجي، أن التوازن بين الخطوط وعدم قبول الضغط من أجل ابعاد الخطر عن المرمى سيكونان من بين مفاتيح اللعب المثالية في مثل هذه المباراة، مشيرا إلى أن الترجي مطالب كذلك بالضغط على لاعبي الأهلي من أجل استرجاع الكرة سريعا وفرض أسلوب لعبه.

وقال الجعايدي: "يجب كذلك توظيف الكرات الثابتة على الوجه الأمثل وعدم فسح المجال للأهلي للعب على نقاط قوته.. خاصة أن الفريق المصري يمتلك الجودة الفنية والقدرة على الانتقال سريعا بالكرة بين الخطوط".

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت يوم السبت الماضي، قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

الجعايدى الترجي كاردوزو الاهلى دورى ابطال افريقيا

مواد متعلقة

لاعب الترجى: الأهلى لن يتأثر بغياب معلول فى نهائى دورى أبطال إفريقيا

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

مصرع شخصين وإصابة آخر فى حريق هائل داخل منزل بكفر شكر

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

سيولة مرورية بالطرق والميادين الرئيسية اليوم الجمعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

صور

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعى وجوى لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخناق يضيق على إسرائيل.. قراران منتظران من "العدل" و"الجنائية" الدوليتين

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية