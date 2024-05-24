الجعايدى: طريقة «كاردوزو» الدفاعية ساهمت فى وصول الترجى لنهائى الأبطال

أكد راضي الجعايدى، والمدرب السابق لـ الترجى التونسي، أن الطريقة الدفاعية التي يعتمد عليها ميجيل كاردوزو، ساهمت في وصول الفريق إلى الدور النهائي لـ دوري أبطال إفريقيا.

وسيحل الترجي التونسي، ضيفا على الأهلي، في الثامنة من مساء يوم غد السبت، على ملعب القاهرة الدولي، في إياب الدور النهائي لدوري الأبطال.

وقال الجعايدي في مداخلة هاتفية لبرنامج "ريكاب سبور"، عبر إذاعة موازييك إف أم، أن اعتماد الترجي على اللعب الدفاعي تحت قيادة المدرب البرتغالي كاردوزو ساهم بشكل كبير في وصوله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وأوضح الجعايدي أن الترجي مطالب بتسجيل هدف مبكر في مواجهة العودة أمام الأهلي من أجل تسهيل المهمة في استاد القاهرة وتعقيد مهمة الأهلي الذي يمتلك الخبرة اللازمة والجودة الفنية للاعبين في مثل هذه المباريات.

وأضاف النجم السابق للترجي، أن التوازن بين الخطوط وعدم قبول الضغط من أجل ابعاد الخطر عن المرمى سيكونان من بين مفاتيح اللعب المثالية في مثل هذه المباراة، مشيرا إلى أن الترجي مطالب كذلك بالضغط على لاعبي الأهلي من أجل استرجاع الكرة سريعا وفرض أسلوب لعبه.

وقال الجعايدي: "يجب كذلك توظيف الكرات الثابتة على الوجه الأمثل وعدم فسح المجال للأهلي للعب على نقاط قوته.. خاصة أن الفريق المصري يمتلك الجودة الفنية والقدرة على الانتقال سريعا بالكرة بين الخطوط".

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت يوم السبت الماضي، قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.