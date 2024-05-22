مختار مختار: فريق الترجى "مرتاح" من تعادله مع الأهلى.. وقرار إعتزالى التدريب نهائي

تحدث مختار مختار مدرب النادى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن مواجهة فريقه المارد الأحمر المرتقبة أمام الترجي التونسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي

يستضيف المارد الأحمر نظيره فريق باب سواقة، في الثامنة مساء السبت القادم، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

وكان الأهلي، حقق تعادلا سلبيا بدون أهداف، في موقعة الذهاب برادس السبت الماضي.

وقال مختار مختار خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7:" لاعبو الترجى مرتاحين من نتيجة مباراة الذهاب بتونس أمام الأهلي، لذلك سيعملون على تسجيل هدف يتيم بالقاهرة من أجل التتويج باللقب القاري".

وأضاف:" كريم فؤاد الأنسب لخلافة معلول في مركز الظهير الأيسر خلال مواجهة السبت، بسبب جاهزية وخبرة اللاعب، الجهاز الفنى بقيادة كولر لم يجهز كريم الدبيس لهذه المواجهة، رغم تألق البدلاء وأكبر مثال على ذلك مصطفى شوبير".

وواصل مدرب الأهلي الأسبق:" أنا متعجب من إدارة القلعة الحمراء، بعدم التعاقد مع لاعب بديل التونسى على معلول حتى الان وبنفس مستوى اللاعب".

وأكمل:" الجنوب إفريقى بيرسى تاو مهاجم الأهلي، تراجع مستواه بشكل كبير الفترة الماضية، لذلك الفلسطينى وسام أبو على هو الأنسب لقيادة هجوم الأحمر بسبب إمكانيات اللاعب حيث يمتلك الشراسة الهجومية".

وزاد مختار مختار:" أنا متحفظ على قرار حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، بضم محمد الشناوى حارس مرمى الأهلي لقائمة الفراعنة المقبلة، الحارس لم يشارك فى المباريات منذ أكثر من 4 أشهور".

وأختتم حديثه:" قرار إعتزال التدريب نهائي ولا راجع فيه، لابد من منح فرصة أكبر للمدربين الشباب".