شكرى يمثل مصر فى مراسم عزاء الرئيس الإيرانى

توجه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، إلى إيران للمشاركة في مراسم عزاء الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الإيراني الراحل حسين أمير عبداللهيان.

وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي، مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن شكرى توجه، صباح اليوم، إلى العاصمة الإيرانية "طهران"، لتمثيل مصر في مراسم العزاء الرسمية للرئيس الإيرانى الراحل إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومرافقيهم، الذين وافتهم المنية يوم الأحد الماضي إثر حادث أليم.

ومن المقرر أن يعود شكرى إلى أرض الوطن عقب مشاركته في مراسم العزاء.

وأكد متحدث الخارجية تضامن مصر مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة في هذا الظرف الدقيق.