حجازى لـ"الشاهد": المقاومة لن تتخلى عن سلاحها ما لم تتوصل لحل الدولتين

قال السفير محمد حجازي، مساعد الخارجية الأسبق، إنه يتردد أنه يوجد بدائل لاقتحام رفح سياسيًا، كما حدث في الجمعة الطيبة "اتفاق قائد الاستقلال أيرلندا" عندما تم مخاطبة أمر سلاح الجيش الجمهوري بعد هذه الاتفاقية عندما استشرف الجميع ضوءًا في نهاية النفق يقود لاستقلال الشعب الأيرلندي، سلّم الجيش الجمهوري الأيرلندي سلاحه إلى الأمم المتحدة.

وأضاف السفير محمد حجازي خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز عبر قناة extra news، أنه سيكون من المستحيل للمقاومة الفلسطينية أن تسلُّم السلاح ما لم تتوصل إلى حل الدولتين.

وكي تستطيع أن تُبعد مخاطر الأجندات الإقليمية، مثل الأجندة الإيرانية عن السطو على الأجندة الفلسطينية يجب أن تُخاطب حل الدولتين، إذا كنت تبحث عن مخرج يقود لإبعاد الخطر الإيراني عن الأجندة الفلسطينية وضغطه عليها يجب أن تخاطب حل الدولتين، لافتًا إلى أن المقاومة لن تتخلى عن سلاحها مالم تتوصل لحل الدولتين، وإلا يُصبح كل هذه التضحيات هباءً وبلا قيمة.