إعدام 40 كيلو فسيخ فاسدة داخل محل شهير بالغربية

أكد د.طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية وجميع المنشآت الغذائية في الأسواق لتأمين كافة السلع الغذائية المعروضة والتأكد من سلامتها لحماية المواطنين من الأغذية الفاسدة.

جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة المكبرة التي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمشكلة بقرار المحافظ، بقيادة اللواء محمد العناني رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ومدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً، بقرى نهطاى وزفتى شارع فلسطين وميدان البرص وشارع البحروسوق السمك للرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والأسماك والقيام بمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافرها بكميات كافية وصلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها.

وخلال الحملات قامت مديرية الطب البيطري الطب البيطرى بالاشتراك مع التموين باعدام 40 كيلو فسيخ غير صالحة للاستهلاك الادمى لوجود عفن وحشرات وتم الإعدام بمعرفة الصحة وتحرير محضر ل30كيلو فراخ متبله بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الادمى بمطعم بشارع البحر وضبط 4 كيلولانشون و3.800 رنجه، و800 جرام كبده ونصف كيلو فراخ بانيه، و72 عبوة زبادى فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي بمحل شهير.

وحررت مديرية الصحة بالغربية 19 محضر عدم وجود اشتراطات صحية و14 محضرًا عدم ووجود شهادة صحية، إضافة الى محضرين غلق لوجود خطر داهم لمطعم ومخبز لوجود حشرات.

كما قامت مديرية التموين بتحرير 9 محاضر عدم إعلان ومحضر بيع أزيد من التسعيرة للسجائر.

وقامت هيئة سلامة الغذاء بتحرير 10 محاضر نقص اشتراطات و8 محاضر اعدامات لجبن وحلاوه و12 قطعه كيك وزبادى وعسل نحل وعشره كيلو جبنه بيتزا و3.700 لحوم كبده وسجق.

استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم

وأكد مديرية الصحة بالغربية استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية للوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائيه المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأهابت محافظة الغربية بالمواطنين بالإبلاغ عن اي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز السياحي من حيث الجودة والصلاحية والمبالغة في الأسعار او عدم الاعلان عنها في المخابز والمطاعم، مطاعم المأكولات الشعبية،والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك، أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣.