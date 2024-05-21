أحمد سليمان: لولا مساعدة ممدوح عباس للزمالك ما استطعنا تجاوز الفترة الماضية

قال الكابتن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن هناك أكثر من 3 مليارات جنيه أموال العضويات في نادي الزمالك ولا أحد يعرف أين ذهبت.

وأضاف سليمان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أن سفرية نادي الزمالك الأخيرة للمغرب من أموال حسين لبيب رئيس النادي، كما أن حسين السيد تبرع لناي الزمالك بـ مليون و200 ألف دولار.

وأوضح، أن المهندس ممدوح عباس ونجله تبرعوا بملايين الأموال لنادي الزمالك، مؤكدًا أنه لولا مساعدة ممدوح عباس لنادي الزمالك ما استطعنا تجاوز الفترة الماضية.

وتابع: "الزمالك عليه قروض لبعض أعضاء مجلس الإدارة ونحاول سدادها، كما أن الكابتن حسين لبيب تبرّع بأموال لنادي الزمالك من أمواله الخاصة، كما تبرع هاني برزي بأموال لنادي الزمالك".