الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كاتب صحفى: إسرائيل تريد تورط مصر فى الحرب الحالية بفلسطين

غزة
غزة

قالل الدكتور ياسر عبدالعزيز، الكاتب الصحفي، إن منذ بدء هذه العملية يبدو أن إسرائيل تريد فرض سيطرتها على المنطقة بالكامل.

الحرب على غزة 

وأكد عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل تهدف من هذه العمليات العسكرية الحالية في غزة تدمير البنية التحتية والخدمية والمائية في فلسطين، وبالتالي هي تريد أن تجعل قطاع غزة غير قابل للحياة.

وأضاف في حديثه، أن مايحدث في غزة يدعوا للاندهاش، حيث يتعرض قطاع غزة لجرائم غير مسبوقة في دول العالم بأكملها.

تصريحات إسرائيل 

وأشار إلى أن تصريحات إسرائيل كاذبة، وجزء منها يريد أن يجعل مصر تتورط في الحرب الحالية في فلسطين.
وتابع: "ماتظهره الدولة المصرية من اتزان تجاه مايحدث في غزة أمر يشير إلى حكمة القيادة السياسية بصورة كبيرة".

كاتب صحفي ياسر عبد العزيز الحرب على غزة اكسترا نيوز تصريحات إسرائيل

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