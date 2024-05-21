الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التخطيط: 1.9 تريليون جنيه استثمارات كلية فى الخطة القادمة

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

استعرضت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تطور الاستثمارات الكلية بخطة العام المالي 2024 /2025، وذلك خلال مناقشتها مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24 /2025، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور دكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة أعضاء المجلس.

حجم الاستثمارات الكلية

خلال كلمتها أوضحت السعيد، أن هناك زيادة في الاستثمارات في الخطة، حيث من المتوقع أن يغلق العام الحالي على استثمارات بقيمة 1.5 تريليون جنيه لتصل العام القادم إلى 1.987 تريليون جنيه كاستثمارات كلية، وحول تطور الاستثمارات بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي فمن المستهدف أن تصل إلى نسبة 13% كإجمالي استثمار، موضحة أنه يعد رقما متواضع بالنسبة لحجم النمو المستدام المراد تحقيقه.

الاستثمار الخاص فى الخطة


وأشارت السعيد، إلى زيادة حجم الاستثمار الخاص ليبلغ نصيب الاستثمارات الخاصة من الاستثمارات الكليّة حوالي 37.3% ومستهدف 49% العام القادم استثمار خاص، وفيما يخص هيكل الاستثمارات العامة بخطة عام 2025/24 أوضحت السعيد أن الاستثمارات العام من المستهدف أن تبلغ تريليون جنيه، موضحة أن هذا العام تم وضع سقف للاستثمارات العامة ليشمل كل مؤسسات الدولة، وذلك بهدف احتواء التضخم، وتبلغ استثمارات الجهاز الحكومي 496 مليارا، والهيئات العامة والاقتصادية 333 مليارا، وشركات قطاع الأعمال العام 60 مليارا والاستثمارات المركزية 111 مليارا.

هيكل الاستثمارات الكليّة


وحول هيكل الاستثمارات الكليّة لخطة العام المالي 2025/24، أوضحت السعيد أن استثمارات الجهاز الحكومي تشمل  150 مليار جنيه للمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، متابعة أن أكثر من ثلثي الاستثمارات الحكومية موجهه للتنمية البشرية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، موضحة أنه لأول مرة تزيد الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية للصحة والتعليم والشباب والثقافة، حيث تصل إجمالي الاستثمارات الموجهة لها 53% من إجمالي الاستثمارات، وبلغت الاستثمارات الموجهة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي 25.4%.

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