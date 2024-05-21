اتحاد جدة يجتمع مع وكيل أليجرى لبحث إمكانية تدريب الفريق

كشفت مصادر صحفية اليوم الأربعاء، عن مرشح جديد لتدريب نادي اتحاد جدة السعودي الموسم المقبل مع احتمالية إقالة مارسيلو جاياردو مدرب الفريق الحالي.

وقالت مصادر قنوات الكأس القطرية، أن دومينجوس سواريز الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد السعودي يعقد اجتماعًا بوكيل المدرب ماسيميليانو أليجري يوم 24 مايو الجاري بجدة للتفاوض على إمكانية توليه الإدارة الفنية للفريق في الموسم المقبل.

وأقال نادي يوفنتوس ماسيميليانو أليجري المدير الفني لليوفي من منصبه بعد التتويج بلقب كأس إيطالي للموسم الحالي.

وكان أليجري، قد حقق رقما تاريخيا على مستوي كأس إيطاليا، بعد أن أصبح المدرب الأكثر تتويجا بلقب المسابقة برصيد 5 ألقاب.

واقترب جاياردو من الرحيل من صفوف الاتحاد بعدما فشل في تحقيق أي بطولة مع الفريق، حيث قادهم منذ نوفمبر 2023 في 31 لقاء فاز في 14 وخسر 13 وتعادل 4.