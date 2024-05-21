الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النيابة تعاين مسرح حادث غرق معدية أبو غالب بالجيزة

جانب من حادث الغرق
جانب من حادث الغرق

أجرت نيابة شمال الجيزة الكلية معاينة لمسرح حادث غرق معدية أبو غالب عقب سقوط ميكروباص يقل 26 فتاة في نهر النيل ومصرع 17 منهن. 

وأسفرت المعاينة عن أن الحادث وقع التاسعة من صباح اليوم أثناء عبور المعدية نهر النيل بين البرين "وردان - أبو غالب" بنطاق الجيزة والمنوفية. 

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن مفاجأة في حادث معدية أبوغالب حيث تبين أن "خناقة" بين سائق الميكروباص المنكوب وآخر اعلى المعدية أثناء العبور للبر الثاني من نهر النيل دفعته للنزول من السيارة دون "شد الفرامل" ما أدى إلى تحرك الميكروباص وسقوطه من المعدية في نهر النيل وكان بداخله 16 فتاة والباقيات كن خرجن للانتظار خارجه أعلى المعدية لحين الوصول للشاطئ الثاني.

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