معديات "موت" تسبح فوق النيل.. مَن المسؤول عن غرقى النهر؟

قبيل أذان الفجر بوقت كافٍ خرجت عدد من فتيات قرية أبو غالب من منازلهن وتجمعن سويًا، قبل أن يأتي "ميكروباص" كانوا قد اتفقوا معه أن يقلهم إلى مدينة الديرب حيث يعملن جميعًا.

26 فتاة تجمعوا وتزاحموا في الميكروباص وكل همهم "لقمة العيش"، غير أن السائق تركهم دون أن يسحب فرامل اليد على المعدية أثناء العبور للبر الثاني من نهر النيل لكي يتشاجر مع زميل له، لينزلق الميكروباص ويسقط في المياه، غير أن 9 من الفتيات كنّ قد خرجن منه انتظارًا للوصول وتبقى 11 فتاة انجرفوا مع السيارة وراحت أرواحهم.

ونجحت قوات الإنقاذ النهري والضفادع البشرية بمعاونة الصيادين في انتشال جثامين 6 فتيات حتى الآن، بينما يتم البحث عن 10 فتيات مفقودة في محيط الحادث، وسط حضور كبير من الأهالي والأقارب الذين يمنون النفس بخروج جثامين بناتهن.

حكايات الوجع والألم

من أمام المياه وقفت سيدة أربعينية تبكي ضياع نجلتها، "بتشتغل علشان تجهّز نفسها، اليومية يا دوب 150 جنيه مش بتعرف تحوش منهم غير بالوجع والألم والقهر".

"ساعات النهار كلها في شقى وفي تعب"، هكذا قال أحد الشباب تعليقا هو الآخر على ابتلاع المياه لشقيقته حتى الآن، متمنيًا من الغواصين أن يخرجوها لكي يتم دفنها والترحم عليها: "كل حلمنا دلوقتي أختي تطلع مستورة ونسلمها للي خالقها".

"التضامن" تصرف مساعدات لأسر ضحايا المعدية

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، بسرعة التحرك والوجود الفوري لفرق الإغاثة، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي.

وقدمت التعازي لأسر الضحايا، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية، منوهة أنه سيتم صرف المساعدات المقررة لأسر المتوفين والمصابين حسب نسبة الإصابة نتيجة الحادث.

من المسؤول عن "معديات الموت"؟

ويقدّم الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية وخبير استشاري شؤون البلديات الدولية بخالص العزاء لأسر ضحايا المعدية، محمّلًا 27 محافظًا ومن يتبعهم من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية مسئولية متابعة ورقابة المجرى النهري وما يتفرع منه من بحيرات وترع بطول نهر النيل، وما يتضمنه من مراكب وصنادل ومعديات.

وتابع "عرفة" في حديثه مع "الدستور" أنّ مراكب الموت مسئول عنها المحافظون وما يتبعهم من رؤساء الإدارات المحلية طبقا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، والذي تنص المادة رقم 26 على أن المحافظ يعتبر ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة، ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة، وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة، ومسئولًا عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة، ويعاونه في ذلك مدير الأمن الذي يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ علي أمن المحافظة لاعتمادها، ويلتزم بإخطاره فورًا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ تدابير الأزمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهما، وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة مايقع عليها من تعديات.

مراجعة للتراخيص والحمولة

وأشار أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية إلى أنّ المحافظين مسئولون أيضًا عن مراجعة رخص قائدي المعديات والمراكب ورخص المراكب ذاتها، وتوافر الأمن بها من إنارة وصافرات إنذار أو وجود وسائل حريق بالتنسيق بين كل محافظ وبين الأجهزة التنفيذية في كل محافظة سواء وزارة الري أو شرطة المسطحات التابعة لكل مديرية أمن لأن المحافظ في النهاية هو المشرف على مدير الأمن في كل محافظة بنص القانون، علاوة على أنّ المادة رقم 27 من القانون ذاته تنص على ذلك.

وطالب "عرفة" 27 محافظا بمراجعة رخص المعديات والمراكب النيلية وقائديها، والتأكد من وجود وسائل الأمان مع تحديد خط سير محدد وسرعة وحمولة محددتين، منوهًا إلى أنّ هناك ما لا يقل عن 70% من قائدي المعديات النيلية والموجودة في الترع وفي القري لا يحملون رخص قيادة، و45% من المعديات غير مرخصة.

واستطر خبير استشاري شؤون البلديات الدولية، أنه يوجد العديد من المراسي النيلية تم إنشاؤها بطرق عشوائية، فضلًا عن العديد من المراسي النيلية الخاصة بالمهدئات في المحافظات لا يوجد بها إنارة نهائيًا أو خدمات.

50 ألف جنيه لإحضار "وجبات" لأهالى ضحايا حادث معدية أبوغالب

ووجه اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بصرف مبلغ 50 ألف جنيه بشكل فوري لإحضار مواد غذائية ووجبات للمواطنين الذين انتقلوا من المنوفية إلى الجيزة لمتابعة جهود إنقاذ وانتشال جثامين ضحايا حادث الميكروباص الذي سقط من فوق معدية أبوغالب.

وقدم محافظ المنوفية خالص التعازي لأسر الضحايا وأهالي المحافظة في وفاة شهداء لقمة العيش الذين وصل عددهم حتى الآن 11 فتاة، بالإضافة إلى المصابين، مؤكدًا وقوف المحافظة بجانبهم في هذا الظرف الصعب.

واطمأن أبو ليمون خلال انتقاله من المحافظة إلى الجيزة للوقوف على تداعيات الحادث، على الحالات المصابة، والجهود المستمرة لقوات الإنقاذ النهري لسرعة انتشال باقي الضحايا، كما تابع الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء تصاريح الدفن.

التحفظ على سائق الميكروباص الغارق

وكشف مصدر أمني لـ"الدستور" أنه تم القبض على سائق السيارة "الميكروباص" التي سقطت من أعلى معدية بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، حيث تبين من الفحص ترجله من السيارة دون استخدام الفرامل مما أدى لسقوطها بالنيل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

معدية أبوغالب.. مفاجأة قد تبرئ السائق

وفجّرت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة مفاجأة حول حادث غرق الميكروباص نهر النيل من أعلى معدية أبوغالب الوسطانية، حيث تبيّن أنّ المعدية تحمل اسم "المنيا 6" منتهية الترخيص منذ 10 أشهر تحديدًا في أغسطس 2023.

وأضافت التحريات من خلال التواصل مع الإدارة العامة للرقابة النهرية والاستعلام عن سلامة موقف المعدية، فتبين أن ترخيصها انتهى منذ 10 أشهر وأخطرت الجهات المختصة لتنفيذ قرار إيقافها عن العمل لحين تجديد الترخيص.