الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت.. هلع فى الداخل الإسرائيلى

منير نسيبة
منير نسيبة

قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع تغيير كافة مسارات العدالة الدولية، سواء في الجنائية الدولية أو محكمة العدل، فلقد لاحظنا خلال الأشهر الماضية جهودًا حثيثة وتكاتفًا دوليًا ضد جرائم إسرائيل.

وأضاف "نسيبة" خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو وجالانت ليست كافية، فهناك العديد من قادة الحرب بإسرائيل أيديهم ملطخة بالدماء.

وأشار، إلى أنه بعد مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت، فالداخل الإسرائيلي، يعيش حالة هلع بسبب القرارات الأخيرة، وعدم تحقيق أي هدف من أهداف الحرب على غزة.

وتدرس حاليًا لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية طلب مدعيها العام كريم خان، بإصدار أوامر اعتقال بحق 3 قادة من حماس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.

وبناء على نتائج الدراسة، وفي حال اقتنع القضاة بأن الأدلة المقدمة توفر أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن قادة حماس الثلاثة وهم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي، يحيى السنوار رئيس حماس في غزة ومحمد ضيف قائد كتائب القسام، بالإضافة إلى نتنياهو وجالانت ارتكبوا جريمة تدخل في اختصاص المحكمة، وتأكدوا من أن المعيار اللازم لإصدار أوامر الاعتقال قد استوفي، فإنهم سيوافقون على إصدار مذكرات اعتقال بحقهم.

نتنياهو جالانت القاهرة الإخبارية الولايات المتحدة بنيامين نتنياهو

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