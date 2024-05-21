الثلاثاء 21 مايو 2024
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عبدالشافى الشيخ يوضح الفارق بين التراث المقدس وغير المقدس (فيديو)

عبد الشافي الشيخ
عبد الشافي الشيخ

شدد عبد الشافي الشيخ، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، على تقسيم التراث الإسلامي إلى قسمين: النصوص المقدسة التي تشمل القرآن الكريم والسنة النبوية، والنصوص غير المقدسة التي تتضمن آراء العلماء.

أوضح "الشيخ" خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، أن نصف الدراسات العلمية بالجامعة تتخذ منهجا نقديا، مؤكدا أهمية التفكر والتأمل كما أمر الله، وأنه لا يوجد شخص معصوم من النقد، مشيرا إلى أن أقوال النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- تعتبر من النصوص المقدسة.

كما بيّن أن تفسير القرآن الكريم هو جهد بشري وليس هناك توافق كامل على تفسير معين، مع العلم أن هناك أكثر من 1500 تفسير، 30 منها معروفة والبقية متخصصة، وجميعها تعبر عن فهم العلماء وقابلة للقبول أو الرفض.

وتطرق "الشيخ" إلى أن تفسير القرآن يتم وفق القدرات البشرية، وأن هناك العديد من المدارس الفكرية في هذا المجال، مؤكدا أن السنة النبوية مفتوحة للنقاش، ولكن ليس كل الأشخاص لديهم الأهلية لذلك، كما شدد على أن الأهلية مقصورة على من يتبع المؤسسات الدينية الرسمية، معربا عن استغرابه من الثقة في التخصصات المهنية المختلفة دون الدين، متسائلًا عن منطقية فهم الشخص لكل شيء.

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