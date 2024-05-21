تقرير مغربى: الزمالك مهتم بخدمات منقذ دونجا

كشفت تقارير مغربية اليوم الثلاثاء، عن اهتمام نادي الزمالك بمتوسط ميدان نهضة بركان المغربي ياسين لبحيري لضمه هذا الصيف.

وقال تقرير صحيفة "المنتخب" المغربية: "رغم أن لبحيري ما زال يملك عقدًا لموسم إضافي رفقة الفريق البرتقالي، إلا أن مصادر "المنتخب" أكدت أن أعين الفريق الزملكاوي ظلت تراقب تحركات لبحيري في الآونة الأخيرة، دون تقديم أي عرض رسمي لوكيل أعماله أو الحديث معه عن إمكانية استقطابه، في انتظار تلقي الزمالك الضوء الأخضر من أجل إجراء تعاقدات جديدة، وفك بعض المشاكل العالقة له مع بعض اللاعبين لدى الفيفا، وفي مقدمتهم المهاجم المغربي خالد بوطيب".

يذكر أن لبحيري نال إشادة الصحافة المصرية قبل وبعد نهائي كأس الكاف، وهو من العناصر البركانية التي تمثل ركيزة أساسية في صفوف فرسان الشرق، الذين قد يضطرون لتمديد عقده من أجل حمايته من أطماع الأندية التي تتربص به.

لبحيري صاحب لقطة إنقاذ دونجا لاعب الزمالك من السقوط في نهائي الكونفيدرالية، وهو ما حصل على إشادة الجميع بعد المباراة.

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا للدورى

وفي السياق، يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة، في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس بعد التتويج ببطولة كأس الكونفيدرالية الأحد، على حساب نهضة بركان المغربي.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب كأس الكونفيدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية، التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب الأحد الماضي انتهى بفوز نهضة بركان بهدفين مقابل هدف ليحصد الأبيض اللقب بمجموع المباراتين.