الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز

أستاذ أزهرى: الإعلام يسعى لاستضافة الشخصيات التى تخلق جدلًا وتحقق أرباحًا (فيديو)

عبد الشافي الشيخ
عبد الشافي الشيخ

أوضح عبدالشافي الشيخ، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الجامعة تعلو فوق الأسماء والأشخاص، مؤكدًا أن المنهج العلمي هو محور اهتمامها.

أشار الشيخ، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، إلى أن علماء الأزهر يتمتعون بالهدوء والتزان، مسترشدين بمنهجية علمية راسخة تعود إلى عهد الإمام الشافعي، والتي لا تزال ثابتة في مواجهة الشبهات المثارة عبر العصور.

نبه "الشيخ" إلى أن مروجي الشبهات يعيدون تدوير الشكوك القديمة دون الإلمام بالردود العلمية المقنعة التي قدمها علماء الأزهر، مستغلين بذلك قلة المعرفة بين العامة.

وأكد أن التعامل مع الأزمات يجب أن يكون بعيدًا عن الإثارة الإعلامية، مشيرًا إلى أنه في حال توجهت الأسئلة إلى المؤسسات الدينية الرسمية الخمس في مصر، ستكون الإجابات كافية وشافية.

وتطرق "الشيخ" إلى أن الإعلام يسعى لاستضافة الشخصيات التي تخلق جدلًا وتحقق أرباحًا، مشددًا على أن المناظرة يجب أن تكون بين الشيخ أسامة الأزهري ويوسف زيدان، نظرًا لظهورهما الإعلامي البارز وتقديمهما لأنفسهم كمحاورين في القضايا الدينية.

عبد الشافي الشيخ كلية الدراسات الإسلامية الأزهر جامعة الأزهر صالة التحرير عزة مصطفى علماء الازهر الإمام الشافعي

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