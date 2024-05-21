الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خالد الجندى: حافظ القرآن الكريم يشفع فى والديه ويلبسهما حلل الكرامة

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنَّ أهل القرآن هم أهل الله، أي الذين يحميهم رب العزة مباشرةً، والمحفوظين بأمره.

عظمة حفظ القرآن الكريم 

وأكد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن حافظ القرآن الكريم يشفع في والديه ويلبسهما حلل الكرامة بين يدي الله يوم القيامة، كما أن لهم دعاء مستجاب عند الله سبحانه وتعالى، وله كرامة بل واستصغروا النبوة بين جنبيه، أي كأنه نبي مع وقف التنفيذ لأنَّ الوحي كله داخلهم وفي صدورهم.

علموا أولادكم حفظ القرآن الكريم

وتابع: "حفظ القرآن الكريم أمر عظيم وذو شأن كبير عند الله ورسوله، وبالتالي لا نقول للمواطنين سوى علموا أولادكم القرآن، وعلموهم كيف يكون حفظ القرآن".

خالد الجندي عظمة القرآن الكريم لعلهم يفقهون دي ام سي برنامج “لعلهم يفقهون”

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