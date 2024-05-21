الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خالد الجندى: أمهر قُراء القرآن الكريم فى العالم مصريون

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن مملكة القراء فى مصر وأهل القرآن فى مصر يتميزون بمزايا لا نهاية لها، معبرًا: "مزايا القراء في مصر فريدة ومخصوصة، ويمكن القول إن أمهر قراء القرآن الكريم في العالم مصريون".

أهل القرآن في مصر 

أكد الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن أهل القرآن مثلوا بالنسبة لنا القوة الناعمة التى غزت العالم، ويمكن القول إن العالم بأكمله عرف مكانة مصر العلمية الشرعية قبل معرفتها عن طريق العلماء، معبرًا: "قراء مصر كان يقابلهم الملوك والرؤساء والناس تتمتع بقراءتهم ومفيش حد فى العالم مكنش بيقلدهم وأُنشئت مساجد بأسمائهم".

مصر مدرسة فريدة 

وتابع: "أهل القرآن فى مصر مدرسة فريدة من نوعها ولديهم درجة إجادة لا تُعرف فى مكان فى العالم بأكمله، لم يجُد القدر بمثلهم فى مكان آخر، وعدد القراء المصريين كثيرون وعلماء لا مثيل لهم".

خالد الجندي دي ام سي لعلهم يفقهون قراء مصر

الأكثر قراءة

عاجل.. إكسترا نيوز: قصف شديد من المدفعية الإسرائيلية تجاه أغلب أحياء رفح الفلسطينية

عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء فى جنين الفلسطينية

عاجل.. وول ستريت جورنال: ضغوط أمريكية لمنع إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

نتنياهو: لا أنوى إعادة التوطين فى غزة

فيديو يفضح كذب أجنبى ادعى تبديل عملاته الأجنبية لمحلية بمطار القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

ماجد حبته

قنبلة «الجنائية» الدخانية!

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

صور

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

محطة تل أبيب

المزيد

وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على انتهاكات المستعمرين بحق المواطنين بالأغوار الشمالية

سر تصريحات نتنياهو وبايدن الغاضبة من الجنائية الدولية

عملية موسعة فى جنين.. والاحتلال ينشر 1000 جندى