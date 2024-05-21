خالد الجندى: أمهر قُراء القرآن الكريم فى العالم مصريون

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن مملكة القراء فى مصر وأهل القرآن فى مصر يتميزون بمزايا لا نهاية لها، معبرًا: "مزايا القراء في مصر فريدة ومخصوصة، ويمكن القول إن أمهر قراء القرآن الكريم في العالم مصريون".

أهل القرآن في مصر

أكد الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن أهل القرآن مثلوا بالنسبة لنا القوة الناعمة التى غزت العالم، ويمكن القول إن العالم بأكمله عرف مكانة مصر العلمية الشرعية قبل معرفتها عن طريق العلماء، معبرًا: "قراء مصر كان يقابلهم الملوك والرؤساء والناس تتمتع بقراءتهم ومفيش حد فى العالم مكنش بيقلدهم وأُنشئت مساجد بأسمائهم".

مصر مدرسة فريدة

وتابع: "أهل القرآن فى مصر مدرسة فريدة من نوعها ولديهم درجة إجادة لا تُعرف فى مكان فى العالم بأكمله، لم يجُد القدر بمثلهم فى مكان آخر، وعدد القراء المصريين كثيرون وعلماء لا مثيل لهم".