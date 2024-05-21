تركيب أعمدة ديكورية لإنارة كورنيش منطقة قحافة

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم عددًا من مشروعات الرصف والتطوير الجارية بمركز ومدينة طنطا وذلك ضمن زيارته لمحافظة الغربية، بحضور د.أحمد عطا نائب محافظ الغربية والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي وسكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأت الجولة بتفقد وزير التنمية المحلية والدكتور طارق رحمي أعمال الرصف والتطوير الجارية بكورنيش محلة منوف والمقام على ترعة القاصد من كوبري قحافة حتى كوبري كلية الهندسة بمجمع الكليات بسبرباي بطول 2 كم ومتوسط عرض الرصف 15 م بجانب الكورنيش بعرض 3 م والجانب الاخر 1.5م وتغطية المسقه المجاورة للطريق بطول 1300م منعا للحوادث المتكررة بالمنطقة وتدبيش ترعة القاصد بطول 2 كم حفاظا على المجرى المائي بالإضافة الى تركيب أعمدة ديكورية لإنارة المنطقة لتضيف لمسة جمالية للكورنيش.

كما تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية أعمال تطوير وتوسعة كوبري قحافة بنسبة تنفيذ بلغت 45% لتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة.

في السياق، تفقد الوزير والمحافظ تطوير المنطقة المحيطة بعمارات الأوقاف بطنطا،حيث يتم رصف الشوارع المحيطة بعمارات الأوقاف ورفع كفاءة البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وطلاء واجهات عدد 36 عمارة يقطنها حوالي 800 أسرة.

وأكد رحمي أن منطقة العجيزى شهدت أعمال تطوير مكثفة من خلال إنشاء عمارات الإسكان الاجتماعي في الجهة المقابلة لعمارات الأوقاف إلى جانب رصف طريق سكة تلا والذى يعتبر أحد أهم المداخل لمدينة طنطا، ورصف وتطوير الشوارع الرئيسية مثل التحرير وسكة صناديد فضلا عن تطوير البنية التحتية بالشوارع الفرعية ورصفها بالانترلوك ضمن مشروع تطوير العشوائيات ليكتمل بتطوير منطقة عمارات الأوقاف تطوير المنطقة بأكملها وتحسين الصورة البصرية وإضفاء مظهر حضاري وجمالي للمنطقة.

واستكمل اللواء هشام آمنة والدكتور طارق رحمي جولتهما بتفقد مشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم والمقامة على مساحة 14فدان وتهدف في المقام الأول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج ـ وذلك لإنتاج ٧٠ مليون بيضة في العام إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأشار رحمي إلي أن المحطة تتكون من ٨ عنابر ٢ لتربية الأمهات و٦ للفراخ البياض، ويتكون كل عنبر من ٣ خطوط بمساحة 12X 85 بطاقة 34560 طائر،كما يتم رصف الطريق المؤدي الى المحطة بطول 3 كم وعرض 12 م.

وتفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية خلال الجولة أعمال رصف وتوسعة الطريق المؤدي لمجمع تدوير مخلفات القمامة بدفرة بطول 1 م وعرض 8 م بداية من كوبري دفرة باتجاه مدخل مصنع تدوير القمامة بنسبة تنفيذ 55%.

وأكد محافظ الغربية ان المحافظة قامت بإزالة كافة الاشغالات والتعديات على الطريق لتوسعته ورصفه لتسهيل الحركة المرورية لقرية دفرة والتي تعد من أكبر القرى الصناعية المنتجة للأخشاب على مستوى الجمهورية.

في السياق، تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية رفع كفاءة وإعادة رصف الطريق المزدوج طنطا المحلة الكبرى القطاع الأول بطول 11كم وأعمال توسعة وتطوير كوبري سكة المحلة فيتم انشاء كوبري سطحي أعلى ترعة القاصد بمنطقة سكة المحلة مجاورة للكوبري القائم بنسبة تنفيذ بلغت 45 %.

وأشار محافظ الغربية الى ان المحافظة حريصة على انشاء محاور مرورية جديدة وتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية الحالية، لتخفيف حدة التكدسات المرورية وحل الأزمات المرورية المتعددة بالمناطق الحيوية والتيسير على المواطنين في تنقلاتهم اليومية، إلى جانب تحسين الصورة البصرية في نطاق مراكز وأحياء المحافظة وفتح مسارات جديدة للتنمية في ظل الجمهورية الجديدة.

وتفقد الوزير والمحافظ الأعمال الجارية بمحور أم القرى بحي ثان طنطا ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/2024 بتكلفة 25،3 مليون جنية، وأشار المحافظ الى ان المحور يعد من المحاور المرورية الهامة التي يتم تنفيذها بالمحافظة لربط كورنيش الغفران بحي ثان طنطا بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بطول 750م وعرض 18 م وارصفة 1.5 متر من الجانبين.