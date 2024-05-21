لحظة بلحظة.. "القاهرة الإخبارية" تقدم تغطية خاصة لمراسم تشييع جثمان الرئيس الإيرانى

قدمت قناة "القاهرة الإخبارية" تغطية خاصة لجنازة الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، ومراسم تشييع جثمانه ومرافقيه في مدينة تبريز.

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" صورًا ومشاهد مباشرة من مراسم وصول جثامين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وعدد من مرافقيه، تضمنت نزول عدد من النساء أقارب الضحايا، بالإضافة إلى طفل "حديث الولادة"، من الطائرة التي كانت تنقل الجثامين، من أجل بدء مراسم تشييع جثامين الضحايا لمثواهم الأخير.

بدأت اليوم الثلاثاء مراسم تشييع جثامين الرئيس الإيراني ومرافقيه من مدينة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية، حيث سقطت المروحية التي كانت تقلهم ما أسفر عن مقتل كل ركابها، حيث تستمر المراسم لأيام وتمر بمدن إيرانية من تبريز إلى قُم وبيرجند وطهران، وصولًا إلى مشهد حيث الدفن.

وتم نقل نعوش الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهما الذين لقوا مصرعهم في حادث المروحية من مدينة تبريز شمال غرب البلاد إلى مدينة قُم الشمالية، والتي تعتبر ثاني أقدس مدينة في إيران بعد مشهد.

ومن المقرر أن يبدأ موكب آخر في الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي، ويمر عبر موقعين مقدسين في المدينة - مسجد "جامكاران" وضريح "فاطمة معصومة".

وبعد ذلك يتم نقل الجثامين إلى العاصمة طهران، حيث ستقام مراسم في الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي اليوم في مسجد "المصلى الكبير" في طهران، وتبدأ مراسم دفن "رئيسي" الخميس في مرقد الإمام الرضا.

وقال مدير عام الشئون السياسية والانتخابات والتقسيمات الوطنية لمحافظة أذربیجان الشرقية، حسن حقیقیان، إنه تم نقل جثامين الرئيس الإيرانى، ووزير خارجيته ومرافقيهما، من منطقة ورزقان إلى مدینة تبريز، وعرضهم على الطب الشرعى، عقب وفاتهم فى حادث تحطم مروحية.

وعقدت الحكومة الإيرانية اجتماعًا طارئًا بحضور الدكتور محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيرانى الراحل، ورئيسى البرلمان والسلطة القضائية، مؤكدين استمرار التعاون فيما بينهم لخدمة الشعب الإيرانى.

وقال "مخبر": "سنسير على درب (رئيسى) فى إنجاز المهمة الموكلة دون خلل، مؤكدًا أن وفاة رئيسى لن تُحدث أى اضطراب فى الأداء الحكومى".

وأعلن المرشد الإيرانى، على خامنئى، الحداد الوطنى 5 أيام على وفاة الرئيس إبراهيم رئيسى وحسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية، إثر حادث تحطم مروحية.

وتابع: "أعلنت الحكومة الإيرانية، أمس، عن تشكيل 6 لجان متخصصة لمتابعة إدارة شئون البلاد خلال الفترة الحالية عقب وفاة رئيسى. وكشف مجلس صيانة الدستور فى إيران عن أن النائب الأول للرئيس سيتولى مهام الرئاسة بعد موافقة المرشد الأعلى على خامنئى"، مضيفًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال 50 يومًا، مشيرًا إلى أن الرئيس الإيرانى المقبل سيتولى مهام الرئاسة لمدة 4 سنوات. وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من نائب الرئيس ورئيسى البرلمان والقضاء؛ لإدارة البلاد وإجراء الانتخابات.