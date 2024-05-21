الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أبوالغيط" يدين العملية العسكرية العدوانية التى يشنها الاحتلال الإسرائيلى على جنين

أبوالغيط
أبوالغيط

أدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، العملية العسكرية العدوانية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على جنين والتي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، بحسب ما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

ذكرت القناة "12"  نقلًا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن أكثر من 1000 جندي يشاركون في العملية العسكرية في جنين، حيث شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم، عملية موسعة في مدينة ومخيم جنين، أسفرت عن وقوع 7 شهداء بينهم تلاميذ مدارس، وطبيب ومدرس، بجانب عشرات الإصابات.

أبو الغيط الإحتلال الإسرائيلي جنين الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط العملية العسكرية القاهرة الإخبارية

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