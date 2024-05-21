يائير لابيد: مصادرة معدات وكالة أنباء أسوشيتد برس فى قطاع غزة "عمل جنونى"

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن مصادرة معدات وكالة أنباء أسوشيتد برس في قطاع غزة "عمل جنوني"، بحسب ما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية".

من جانبها، أعلنت وزارة الاتصالات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن أنها "صادرت معدات تصوير وبث لوكالة "أسوشيتد برس" في سديروت، بدورها، حيث شجبت وكالة "أسوشيتد برس"، إجراءات الحكومة الإسرائيلية لوقف بثها الحي الذي يظهر الوضع في غزة والاستيلاء على معداتها"، معتبرة أن "وقف البث لم يستند لمحتواه بل لاستخدام الحكومة الإسرائيلية التعسفي لقانون وسائل الإعلام الأجنبية".