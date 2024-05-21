الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إسرائيل تنهار يتصدر ترند "إكس".. ما القصة؟

غزة
غزة

تصدر هاشتاج "إسرائيل تنهار"، تريند منصة التدوينات القصيرة "إكس" المعروفة سابقًا بـ"تويتر"، في أعقاب ما يواجهُ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بطلب المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحقه، والاتهامات التي تلاحق إسرائيل أمام المحكمة.

ويأتي هاشتاج (#إسرائيل_تنهار) تزامنًا مع الهجمات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني والقصف العنيف الذي يستهدف الأطفال والشباب والنساء، ويُصيب المئات نتيجة الغارات الجوية التي يُطلقها الاحتلال الإسرائيلي باستمرار.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، طلب الاثنين الماضي، إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو ووزير دفاعه وثلاثة من قادة حماس بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية.

الحرب الإسرائيلية

وشنّت إسرائيل حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، بقصف عسكري أدى إلى مقتل أكثر من 14 ألف فلسطيني في قطاع غزة.

وذكرت الأمم المتحدة أن 40% من القتلى كانوا من الأطفال، مما دفع المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل إلى وصف غزة بأنها "أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال".

ولا تزال تمارس إسرائيل سياستها بهجمات مستمرة على الشعب الفلسطيني وقصف عنيف يستهدف الأطفال والشباب والنساء، ويُصيب المئات نتيجة الغارات الجوية التي يُطلقها الاحتلال الإسرائيلي باستمرار.

مصدر رفيع المستوى: مصر حذرت إسرائيل من تداعيات التصعيد في قطاع غزة

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مصر تدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

يذكر أنَّ مصر أعلنت في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم ١٢ مايو ٢٠٢٤، عن اعتزامها التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

وأوضحت جمهورية مصر العربية، أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في إنتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

وطالبت جمهورية مصر العربية إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الاسرائيلية لأي انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعبًا يتمتع بالحماية وفقًا لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.

وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

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