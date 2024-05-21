الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الدفاع يلتقى وزير الدفاع الوطنى والمحاربين القدماء لجمهورية الكونغو الديمقراطية

وزير الدفاع يلتقى
وزير الدفاع يلتقى وزير الدفاع الوطنى والمحاربين القدماء

التقى الفريق أول محمـد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى جان بيير بيمبا جومبو، وزير الدفاع الوطنى والمحاربين القدماء لجمهورية الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

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وتناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية فى ظل الظروف والتحديات الراهنة، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكرى بين البلدين فى العديد من المجالات.

May be an image of ‎10 people, napkin ring, table, shoes and ‎text that says '‎Samir CH6 無 العسكرية للجنة الأول الإجتماع المشتركة الكونشولية La premiére réumion የሞራንማ ፍርርር المصري القاشرة commission militaire mixte egypto gypto-çongolaise Caine- 2024 제볶이 i0 44‎'‎‎

وترأس الوزيران الجلسة الختامية لاجتماع لجنة التعاون العسكرى المصرية الكونغولية والتى تناولت عدد من الموضوعات المرتبطة بدعم آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات فى العديد من المجالات العسكرية لكلا الجانبين.

May be an image of ‎5 people, newsroom, dais and ‎text that says '‎العسكرية للجنة الأول الإجتماع المصرية المشتركة الكونغولية O ٣۰۴۴ م ٢١ القاهرة ፍስሳን និតប န်းကော La première réunion de dela la commission militaire mixte égypto-congolaise mai 2024‎'‎‎

وأكد القائد العام للقوات المسلحة اعتزازه بالعلاقات التى تربط القوات المسلحة بنظائرها من الدول الإفريقية، مشيدًا بما وصلت إليه اللجنة من مجهودات لتحقيق الرؤى المشتركة فى كل المجالات العسكرية.

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من جانبه أعرب وزير الدفاع الوطنى والمحاربين القدماء لجمهورية الكونغو الديمقراطية عن تقديره لعمق الروابط والعلاقات التى تجمع بين البلدين الصديقين، كما أثنى على الجهود المصرية الداعمة لكل قضايا القارة الإفريقية.

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حضر اللقاء والجلسة الختامية الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

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