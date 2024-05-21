ماذا تفعل إذا أُصيب شخص بـ"ضربة الشمس"؟.. كيفية الإسعافات الأولية

تشهد البلاد في الوقت الحالي ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن ترتفع مع تقدم الوقت وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتحدث ضربة الشمس عندما يشعر شخص ما بالحرارة الشديدة مما يؤدي إلى فشل منظم الحرارة في الدماغ، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل خطير، حيث إنها حالة طارئة وتحتاج إلى مساعدة طبية على وجه السرعة.

علامات وأعراض ضربة الشمس

إذا كنت تعتقد أن شخصًا ما مصاب بضربة شمس، فقد تظهر عليه العلامات أو الأعراض التالية:

لديك بشرة ساخنة ومتوهجة وجافة

صداع شديد

تشعر بالدوار أو الارتباك أو القلق

تفاقم الحالة بسرعة مما يؤدي إلى عدم الاستجابة

درجة حرارة الجسم أكثر من 40 درجة مئوية

العلاج بالإسعافات الأولية لمساعدة الشخص المصاب بضربة الشمس

الخطوة الأوالى: انقل الشخص بسرعة إلى بيئة باردة، وقم بإزالة الملابس الخارجية ولف الشخص بشكل غير محكم بملابس أو ملاءة رطبة باردة.

الخطوة الثالثة: صب الماء البارد باستمرار على الملاءة أو الملابس، وإذا لم تكن هناك ملاءة متاحة، يمكنك أيضًا تهويتها أو إسفنجتها بالماء البارد.

الخطوة الرابعة: استمر في تبريدها أثناء انتظار وصول المساعدة، وإذا عادت درجة حرارتهم إلى وضعها الطبيعي ولم يعد يشعروا بالحرارة عند اللمس، فيمكنك التوقف عن تبريدهم، واستبدل الملاءة المبللة بأخرى جافة وساعدهم على الراحة.

ما الذي يسبب ضربة الشمس؟

يمكن أن تحدث ضربة الشمس عندما تتعرض لدرجات حرارة عالية جدًا، خاصة إذا لم تكن معتادًا عليها، وقد تأتي نتيجة ممارسة الرياضة في الحر، وارتداء الملابس الزائدة التي تمنع تبخر العرق بسهولة، كما أن شرب الكحول والإصابة بالجفاف بسبب عدم شرب كمية كافية من الماء يزيد من فرص إصابتك بضربة الشمس.

من هو المعرض لخطر الإصابة بضربة الشمس؟

أي شخص معرض لخطر الإصابة بضربة الشمس، لكن الأطفال الصغار وكبار السن هم الأكثر عرضة للخطر، خاصة الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة هم أيضًا أكثر عرضة للخطر، وتشمل هذه بعض الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب أو الرئة أو مرض السكري.