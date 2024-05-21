نتنياهو: لست قلقًا بشأن السفر إلى الخارج

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه "ليس قلقًا" بشأن السفر إلى الخارج بعد أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه يسعى لإصدار مذكرة اعتقال بحق الزعيم ووزير دفاعه.

وأكد المدعي العام، كريم خان، أمس الإثنين، أنه يسعى للحصول على أوامر الاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف نتنياهو: "لا، أنا لست قلقًا بشأن السفر من خلال مقابلة يوم الثلاثاء مع برنامج Good Morning America على قناة ABC: “أعتقد أنني لست قلقًا على الإطلاق بشأن وضعنا”.

الشعور بالقلق بشأن وضعه بأن يحول إلى المحكمة الجنائية الدولية

وقال: "أعتقد أن المدعي العام يجب أن يشعر بالقلق بشأن وضعه لأنه يحول المحكمة الجنائية الدولية بالفعل إلى مؤسسة منبوذة"، مضيفًا: "الناس لن يأخذوا الأمر على محمل الجد؛ إنهم يرون أنه شيء مسيس".

واستكمل أيضًا أنه “سعيد جدًا” لرؤية الرئيس الأمريكي جو بايدن يصف خطوة المدعي العام بأنها “شائنة”. وقال نتنياهو لصحيفة Good Morning America: “أعتقد أن الدول الجادة لا تأخذهم على محمل الجد”.

وندد بايدن في بيانه يوم الإثنين بجهود المحكمة الجنائية الدولية للحصول على أوامر اعتقال، قائلًا إن جهود المحكمة تضع حماس وحليف الولايات المتحدة الرئيسي إسرائيل على قدم المساواة.

وفي سياق متصل، قالت وكالة أسوشيتد برس، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الإسرائيلية أغلقت البث المباشر للكاميرات التي تظهر غزة وصادرت معداتها، فيما وصفته الوكالة بـ“الاستخدام التعسفي من قبل الحكومة الإسرائيلية لقانون البث الأجنبي الجديد في البلاد”.

وقالت المجموعة الإخبارية غير الربحية في بيان لها: “وكالة أسوشيتد برس تدين بأشد العبارات تصرفات الحكومة الإسرائيلية”.

وأكدت "أننا نحث السلطات الإسرائيلية على إعادة معداتنا وتمكيننا من إعادة البث المباشر على الفور حتى نتمكن من الاستمرار في تقديم هذه الصحافة المرئية المهمة لآلاف وسائل الإعلام حول العالم."

يصنف جيش الاحتلال الإسرائيلي بانتظام المناطق المحيطة بغزة على أنها "مناطق عسكرية مغلقة"، مما يقيد الحركة هناك.