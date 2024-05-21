الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبولحية لـ"الدستور": قرار الجنائية الدولية سابقة تاريخية ويكشف كيف سيتم تطبيقه

الدكتور جهاد أبولحية
الدكتور جهاد أبولحية

قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية، إن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة التمهيدية للمحكمة بإصدار قرار التوقيف بحق كل من بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال ووزير دفاع الاحتلال يواف جالانت، تعتبر مهمة وهي سابقة تاريخية، وعلى الرغم من تأخر هذه الخطوة ٨ شهور ما سمح بإطالة أمد حرب الإبادة الجماعية.

وأضاف أبولحية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المطلوب الآن من قضاة الدائرة التمهيدية إصدار القرار فوري وعدم التلكؤ وتأخير إصدار قرار التوقيف، لأن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يحتمل وكل لحظة يزداد الوضع سوءًا.

txt

"العليا للعشائر": نرفض المساواة بين قادة المقاومة ومجرمي الاحتلال أمام الجنائية الدولية

وتابع: "إضافة أنني أرى أنه كان يتعين أن يتضمن الطلب كافة المشاركين في حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني وعدم اقتصار الأمر على نتنياهو وجالانت".

كيف سيتم تطيق قرار الجنائية الدولية بحق قادة الاحتلال؟

وأوضح أبولحية أنه بعد صدور القرار من الدائرة التمهيدية بالموافقة على طلب المدعي العام بإلقاء القبض بقصد التحقيق، فإنه يتعين على جميع الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الالتزام والتعاون مع  المحكمة وإلقاء القبض عليهم وتسليمهم للمحكمة بشكل فوري استنادًا إلى المـادة (86) التي تنص على "تتعاون الدول الأطراف، وفقًا لأحكام هذا النظام الأساسي، تعاونًا تامًا مع المحكمة فيما تجريه، في إطار اختصاص المحكمة، من تحقيقات في الجرائم والمقاضاة عليها".

txt

سر تصريحات نتنياهو وبايدن الغاضبة من الجنائية الدولية

وأكد أنه من الجائز وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن يباشر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص التحقيق في مكان ارتكاب الجريمة، فإنه يتعين عليه مباشرة هذا التحقيق في قطاع غزة ليرى بعينيه الانتهاكات التي تمت ضد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية والتي تدخل في اختصاصه نظرًا لأنه من غير المعقول أن يتم نقل كل الشاهدين على جرائم إسرائيل والأدلة الجنائية إلى مقر المحكمة في لاهاي، وبالتالي للتسهيل في عملية جمع الأدلة يستوجب نقل مكان التحقيق إلى غزة.

أبو لحية الجنائية الدولية نتنياهو غالانت الإبادة الجماعية نظام روما قطاع غزة

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

عاجل.. المدعى العام لـ"الجنائية الدولية" يتلقى تهديدات من مسئولين أمريكيين حال استهداف إسرائيل

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

«عدل ربنا لازم يمشي»..القمار يقود مدرس فيزياء لحبل المشنقة بالدقهلية

جنسية الجبل الأسود.. "تارا عماد" تحقق أمنية والدتها بعد وفاتها

"الأعلى للثقافة" يُعلن القوائم القصيرة للمرشحين لجوائز الدولة لعام 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

صور

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

محطة تل أبيب

المزيد

وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على انتهاكات المستعمرين بحق المواطنين بالأغوار الشمالية

سر تصريحات نتنياهو وبايدن الغاضبة من الجنائية الدولية

عملية موسعة فى جنين.. والاحتلال ينشر 1000 جندى