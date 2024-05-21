عشية قمة سيول.. 16 شركة توقع على معايير سلامة الذكاء الاصطناعي

وقعت 16 شركة على معايير سلامة الذكاء الاصطناعي الطوعية التي تم تقديمها في قمة بلتشلي بارك، حسبما قال ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني، عشية قمة سيول.

ومن المقرر أن يشارك سوناك وفي وقت لاحق اليوم الثلاثاء، في رئاسة اجتماع افتراضي لقادة العالم حول "الابتكار والشمولية" في الذكاء الاصطناعي مع الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول.

وقال سوناك: "تضمن هذه الالتزامات أن توفر شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة في العالم الشفافية والمساءلة بشأن خططها لتطوير ذكاء اصطناعي آمن". "إنها تشكل سابقة للمعايير العالمية بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي والتي ستطلق العنان لفوائد هذه التكنولوجيا التحويلية"، حسب صحيفة الجارديان.

والشركات الـ16 التي وقعت على معايير السلامة، هى "Zhipu.ai من الصين، ومعهد الابتكار التكنولوجي من الإمارات العربية المتحدة وأوبن إيه آي وأمازون وأنثروبي وجوجل / جوجل ديب مايند وG42 و Cohere وآي بي إم وميتا ومايكروسوفت وميسترال ونيفر وسامسونج للإلكترونيات وإكس إيه آي".

خطوة مهمة

وقالت "أوبن إيه آي": إنها تمثل "خطوة مهمة نحو تعزيز التنفيذ الأوسع لممارسات السلامة لأنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة".

وتقول الحكومة البريطانية، إن وجود موقعين من الدول التي كانت أقل استعدادًا لإلزام الشركات الوطنية بتنظيم السلامة يعد من فوائد اللمسة الخفيفة.

وقالت وزيرة التكنولوجيا في المملكة المتحدة، ميشيل دونوفان، إن الحدث في سيول "يعتمد حقًا على العمل الذي قمنا به في بلتشلي و"تأثير بلتشلي" الذي أنشأناه بعد ذلك. لقد كان له بالفعل تأثير مضاعف في نقل الذكاء الاصطناعي وسلامة الذكاء الاصطناعي إلى جدول أعمال العديد من الدول.

وأضافت: "لقد رأينا ذلك مع تقدم الدول بخطط لإنشاء معاهد سلامة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها".

وتابعت: "وما حققناه في سيول هو أننا قمنا بالفعل بتوسيع نطاق المحادثة. لدينا مجموعة من جميع أنحاء العالم، تسلط الضوء على أن هذه العملية تحفز الشركات حقًا، ليس فقط في بلدان معينة ولكن في جميع مناطق العالم لمعالجة هذه المشكلة حقًا".

ومع ذلك، تعرضت المعايير لانتقادات بسبب افتقارها إلى القوة، حيث التزم الموقعون فقط بالعمل على تبادل المعلومات، والاستثمار في الأمن السيبراني، وإعطاء الأولوية للبحث في المخاطر المجتمعية، وفقا للجارديان.