الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الستات مايعرفوش يكدبوا" يستعرض مبادرة "we support" لدعم طلاب الجامعات

حياة كريمة
حياة كريمة

عرض برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” المذاع عبر فضائية “سي بي سي” تقريرًا مصورًا عن مبادرة “WE SUPPORT” التي أطلقتها “حياة كريمة” لدعم طلاب المرحلة الجامعية.

دعم طلاب المرحلة الجامعية 

قال الدكتورة هند هلال، مدير إدارة التوعية بمؤسسة حياة كريمة، إن مؤسسة حياة كريمة أطلقت اليوم من داخل محافظة الشرقية بمركز الزقازيق المرحلة الثالثة من مبادرة "we support".

وأكدت الدكتورة هند هلال، خلال حديثها لكاميرا برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أنه يتم تقديم الدعم النفسي وبعض الهدايا المادية لطلاب الجامعات من خلال مبادرة حياة كريمة.

مبادرات “حياة كريمة” المتنوعة

وفي السياق، أكد محمد إبراهيم، نائب مسئول متابعة حياة كريمة مركز ومدينة الزقازيق، أن المبادرة تهدف دعم الطلاب في المرحلة الجامعية بمناسبة بداية موسم الامتحانات لهذا العام، وهذه المبادرة بمثابة تشجيع مباشر من السيد الرئيس عبد الفتاح للطلاب.

كما أشار الدكتور  سيد العقاد، منسق حياة كريمة بمدينة الزقازيق،:" نهدف من المبادرة أن نخبر الطلاب من خلالها أننا بجواره".

الستات مايعرفوش يكدبوا سي بي سي مبادرة حياة كريمة

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