تحرير (9) محاضر وتنفيذ إزالة فورية لأعمال بناء مخالفة فى الشروق "صور"

أكد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، استمرار شن حملات رفع الإشغالات، موضحا أنه تم شن حملة مكبرة على الأسواق الواقعة بمركز خدمات إسكان الشباب الـ100م، اليوم لرفع إشغالات الباعة الجائلين.



وأسفرت الحملة على تحرير (9) محاضر مخالفه تنوعت بين ممارسة الأنشطة بدون ترخيص، التعدى على ممرات المشاة مع مصادرة أدوات عرض البضائع، كما تمكنت الحملة من إخلاء أرصفة المشاه ومناطق الحركة داخل الأسواق للتيسير على المواطنين.

وأكد "رئيس الجهاز" التواصل يوميًا فى تنظيم الحملات بكل الأنحاء حرصًا على الواجهة الحضاريه لمدينة الشروق.

فى سياق آخر، وجه المهندس محمد عبدالمقصود بتنفيذ إزالة فورية لحالة بناء مخالفة بدور السطح، بأحد عقارات الحى الرابع، وتمكنت اللجنة من هدم قواطيع المبانى المعدة لاستكمال المخالفات مع التحفظ على أدوات ومواد البناء، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ الإجراءات ضد المخالفين واستصدار قرارات الإزالة اللازمة للحالات غير المقننة ولا ينطبق عليهم قانون التصالح بهدف الحفاظ على الواجهة الحضارية للمدينة.

شارك فى الحملة كل من: أحمد مكى نائب رئيس الجهاز، عطية السيد مدير إدارة أمن الجهاز، محمد صلاح مدير التنمية والبيئة، حمدى شحاتة مدير أحياء ونظافة شرق، صلاح عبدالله مدير أحياء غرب، ومحمد شديد مدير نظافة وإشغالات غرب.