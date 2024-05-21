الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرير (9) محاضر وتنفيذ إزالة فورية لأعمال بناء مخالفة فى الشروق "صور"

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أكد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، استمرار شن حملات رفع الإشغالات، موضحا أنه تم شن حملة مكبرة على الأسواق الواقعة بمركز خدمات إسكان الشباب الـ100م، اليوم لرفع إشغالات الباعة الجائلين.


وأسفرت الحملة على تحرير (9) محاضر مخالفه تنوعت بين ممارسة الأنشطة بدون ترخيص، التعدى على ممرات المشاة مع مصادرة أدوات عرض البضائع، كما تمكنت الحملة من إخلاء أرصفة المشاه ومناطق الحركة داخل الأسواق للتيسير على المواطنين.   

وأكد "رئيس الجهاز" التواصل يوميًا فى تنظيم الحملات بكل الأنحاء حرصًا على الواجهة الحضاريه لمدينة الشروق. 

فى سياق آخر، وجه المهندس محمد عبدالمقصود بتنفيذ إزالة فورية لحالة بناء مخالفة بدور السطح، بأحد عقارات الحى الرابع، وتمكنت اللجنة من هدم قواطيع المبانى المعدة لاستكمال المخالفات مع التحفظ على أدوات ومواد البناء، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ الإجراءات ضد المخالفين واستصدار قرارات الإزالة اللازمة للحالات غير المقننة ولا ينطبق عليهم قانون التصالح بهدف الحفاظ على الواجهة الحضارية للمدينة.

شارك فى الحملة كل من: أحمد مكى نائب رئيس الجهاز، عطية السيد مدير إدارة أمن الجهاز، محمد صلاح مدير التنمية والبيئة، حمدى شحاتة مدير أحياء ونظافة شرق، صلاح عبدالله مدير أحياء غرب، ومحمد شديد مدير نظافة وإشغالات غرب.

txt

حملة مكبرة لإزالة العشوائيات فى مدينة الشروق (صور)

المهندس محمد عبدالمقصود مدينة الشروق جهاز مدينة الشروق رئيس جهاز مدينة الشروق حملات رفع الأشغالات

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

عاجل.. المدعى العام لـ"الجنائية الدولية" يتلقى تهديدات من مسئولين أمريكيين حال استهداف إسرائيل

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

«عدل ربنا لازم يمشي»..القمار يقود مدرس فيزياء لحبل المشنقة بالدقهلية

جنسية الجبل الأسود.. "تارا عماد" تحقق أمنية والدتها بعد وفاتها

السجن 15 سنة لـ"الإسرائيلي" بتهمة قتل شخص بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

صور

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

محطة تل أبيب

المزيد

وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على انتهاكات المستعمرين بحق المواطنين بالأغوار الشمالية

سر تصريحات نتنياهو وبايدن الغاضبة من الجنائية الدولية

عملية موسعة فى جنين.. والاحتلال ينشر 1000 جندى