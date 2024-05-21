الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إقامة مباراة إسكتلندا وإسرائيل بتصفيات بطولة أوروبا للسيدات دون جمهور

غزة التي دمرها العدوان
غزة التي دمرها العدوان الإسرائيلي

أعلن الاتحاد الإسكتلندي لكرة القدم أن المباراة المقبلة بين منتخبي إسكتلندا وإسرائيل للسيدات ستقام دون جماهير؛ بسبب "احتمال حدوث اضطرابات مخطط لها في المباراة"، على خلفية الحرب التي تشنها الدولة اليهودية على قطاع غزة منذ أكثر من سبعة أشهر.

وقال الاتحاد في بيانه: "تم تنبيه فريق عمليات الاستاد إلى احتمال حدوث اضطرابات مخطط لها في المباراة، ونتيجة لذلك ليس لدينا خيار سوى لعب المباراة دون حضور المشجعين".

وأضاف: "أن سلامة المشجعين واللاعبين وموظفي الفريق والمسؤولين لها أهمية قصوى"، حسبما نقلت رويترز.

ومن المقرر إجراء تصفيات كأس الأمم الأوروبية للسيدات 2025 يوم الجمعة 31 مايو. ويلتقي الفريقان مرة أخرى في مباراة الإياب التي ستستضيفها إسرائيل في بودابست في 4 يونيو.

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العرابى: الإبادة الجماعية فى غزة "موثقة" وشاهدها العالم

الاحتلال يواصل مجازر إبادة الفلسطينيين في غزة

وتواصل إسرائيل لليوم 228 على التوالي، شن غارات مميتة على قطاع غزة، أسفرت حتى اللحظة  إلى استشهاد 35562 فلسطينيا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79652 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم منتخبي اسكتلندا وإسرائيل بدون جماهير تصفيات كأس الأمم الأوروبية للسيدات 2025 مجازر إبادة الفلسطينيون غزة

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