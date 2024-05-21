الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ورطة نتنياهو الجديدة تُشعل أمريكا.. انقسام الكونجرس حول "عقوبات" الجنائية الدولية

نتنياهو
نتنياهو

يستعد الكونجرس الأمريكي لصياغة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية خلال الأسبوع الحالي، بعد قرار المدعي العام للمحكمة كريم خان بطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومن شأن هذه العقوبات إشعال الانقسامات بين النواب.

انقسامات في الكونجرس بعد قرار الجنائية الدولية

وحسب موقع "أكسيوس"، الأمريكي، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون جمهوري من ولاية لوس أنجلوس يوم الإثنين، إن المجلس قد يصوت على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية؛ بسبب سعيها لإصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف أن التصويت على مثل هذه العقوبات، حيث قالت مصادر في الحزب الجمهوري إنه قد يأتي هذا الأسبوع، من شأنه أن يؤدي مرة أخرى إلى تقسيم الديمقراطيين في مجلس النواب حول إسرائيل.

وأشار إلى أن النائب تشيب روي الجمهوري من تكساس، قد قدم مشروع قانون من شأنه فرض عقوبات على مسئولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يحققون مع المواطنين الأمريكيين أو الحلفاء. 

ويحظى هذا الاقتراح بدعم ما يقرب من عشرين جمهوريًا آخر، بما في ذلك النائب إليز ستيفانيك جمهوري من نيويورك، رئيس المؤتمر الجمهوري بمجلس النواب.

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وول ستريت جورنال: محاكمة نتنياهو تنطوي على مخاطر بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، عن أنه يسعى للحصول على أوامر اعتقال ضد نتنياهو وثلاثة من قادة حماس، بما في ذلك يحيى السنوار، زعيم حماس في غزة، بسبب جرائم حرب مزعومة، حسبما كشفت مصادر مطلعة.

وأضاف الموقع أن هذا الطلب يعد الأول من نوعه الذي تسعى فيها المحكمة الجنائية الدولية إلى محاكمة حليف رئيسي للولايات المتحدة.

وقال جونسون في بيان "يقوم الكونجرس بمراجعة جميع الخيارات، بما في ذلك العقوبات، لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية والتأكد من أن قيادتها تواجه عواقب إذا واصلت المضي قدمًا".

واتهم جونسون إدارة بايدن بالمساعدة في دفع الدعوى القضائية بجهودها لكبح جماح العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، ووصف بايدن القرار بأنه "شائن" في بيان انتقد فيه أيضا خان لمساواة تصرفات إسرائيل مع تصرفات "حماس".

وأشار الموقع إلى أن الأمر لا يقتصر على المشرعين الجمهوريين الذين يردون على المحكمة الجنائية الدولية، وقالت النائبة كاثي مانينج ديمقراطية من ولاية كارولينا الشمالية: "أرفض تمامًا إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".

وتابع أن أعضاء الكونجرس أمضوا الأسابيع الأخيرة منذ أن انتشرت أنباء عن أوامر اعتقال محتملة لمسئولين إسرائيليين في التعامل خلف الكواليس مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاولة منع المحاكمة، وشمل ذلك اجتماعًا افتراضيًا بين مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين وكبار مسئولي المحكمة الجنائية الدولية، حيث أعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن مخاوفهم بشأن التحقيق.

وقال رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول جمهوري من تكساس في وقت سابق من هذا الشهر إن المشرعين يستخدمون تشريع العقوبات "كإجراء احترازي" ضد أوامر الاعتقال.

وينتظر أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري مجلس النواب قبل دفع نسختهم الخاصة من مشروع قانون العقوبات، وفقًا لأحد موظفي الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ المطلع على التخطيط.

وأضاف الموقع أن قرار العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لن يجد صدى جيدا في الكونجرس، حيث شعر بعض المشرعين التقدميين يشعرون بسعادة غامرة إزاء القرار، حيث قال النائب مارك بوكان ديمقراطي من ولاية ويسكونسن: "إذا جاء نتنياهو ليخاطب الكونجرس، فسأكون سعيدًا جدًا بأن أوضح للمحكمة الجنائية الدولية الطريق إلى قاعة مجلس النواب لتنفيذ مذكرة الاعتقال هذه".

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استقلالية المحكمة.. كيف كشف قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو نفاق الولايات المتحدة؟

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