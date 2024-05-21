الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«المصرية للمعارض والمؤتمرات» تُلزم الشركات بالحصول على تراخيص قبل تنظيم الفعاليات..وتتوعد المخالفين بالعقوبات

اللواء شريف الماوردي
اللواء شريف الماوردي

أكدت الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات على ضرورة حصول شركات تنظيم المعارض على تراخيص قبل تنظيم أي فعاليات داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.
 
ويأتي هذا التأكيد في إطار حرص الهيئة على تنظيم فعاليات ومعارض على مستوى عالٍ من الجودة والكفاءة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة لتنظيم المعارض والمؤتمرات على المستوى الإقليمي والدولي.
 
وأشار اللواء شريف الماوردي، رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، إلى أن القرار الجمهوري رقم 323 لسنة 1956 ينص في مادته الثانية على أنه "لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير التجارة إقامة معرض أو سوق في جمهورية مصر العربية أو الاشتراك في أيهما أو الدعاية لهما".
 
وأضاف “الماوردي” أن المادة الثالثة من القرار المذكور تنص على أنه "لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مصريًا أو أجنبيًا يقيم في مصر بغير ترخيص من وزير التجارة إقامة معرض أو سوق في الخارج أو الاشتراك في أيهما أو الدعاية لهما".
 
وشدد على ضرورة التزام كافة الشركات المصرية الراغبة في تنظيم معارض داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالتقدم بطلب الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، وفقًا لأحكام القرار الجمهوري، وقانون إنشاء الهيئة، ووفقًا للوائح التراخيص الداخلية والخارجية والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

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