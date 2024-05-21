غدًا.. قافلة طبية بقرية رسلان في المنيا ضمن "حياة كريمة"

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا، غدًا الأربعاء، قافلة طبية علاجية بقرية رسلان بمركز المنيا، على مدار يومين متتاليين 22 و23 مايو الحالي، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنيا أسامة القاضي، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرًا عليهم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد حسنين - في تصريح، اليوم الثلاثاء - أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال- الباطنة- الجراحة- الأسنان- الجلدية- القلب والصدر- الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.



وأشار إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.