ألمانيا: أوكرانيا تحتاج بشكل عاجل إلى مزيد من الدفاعات الجوية

حذرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، لدى وصولها إلى كييف، الثلاثاء، من أن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى تعزيز دفاعاتها الجوية في مواجهة الهجمات الروسية المتواصلة.

وجاءت زيارة بيربوك غير المعلنة في الوقت الذي استهدفت فيه أكثر من عشرين طائرة روسية بدون طيار أوكرانيا خلال الليل، في هجوم تم الإبلاغ عنه أدى إلى إصابة عدة أشخاص في منطقة خاركيف الشرقية.

وقالت بيربوك: "تدهور الوضع في أوكرانيا بشكل كبير مرة أخرى بسبب الهجمات الجوية الروسية واسعة النطاق على البنية التحتية المدنية، والهجوم الروسي الوحشي في منطقة خاركيف"، حسبما نقلت عنها صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأضافت بيربوك أن أوكرانيا لحماية نفسها من "وابل الطائرات بدون طيار والصواريخ الروسية"، "تحتاج بشكل عاجل إلى دفاع جوي معزز".

وتابعت: "دعمنا يرتكز على اقتناعنا العميق بأن أوكرانيا ستنتصر في هذه الحرب".

وكرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مناشداته للحلفاء بإرسال المزيد من الدفاعات الجوية والطائرات المقاتلة لمكافحة التفوق الجوي الروسي مع دخول الحرب عامها الثالث.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تحتاج إلى ما بين 120 إلى 130 طائرة مقاتلة من طراز إف-16 أو غيرها من الطائرات المتقدمة لتحقيق "التكافؤ" مع روسيا.

الدفاعات الأوكرانية تسقط المسيرات الروسية في 7 مناطق

وفي وقت سابق اليوم، أعلن قائد القوات الجوية ميكولا أوليشوك عبر تطبيق تيليجرام، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 28 من أصل 29 طائرة بدون طيار تم إطلاقها خلال هجوم روسي خلال الليل.

وأوضح أنه تم إسقاط الطائرات بدون طيار في مناطق أوديسا وميكوليف ودنيبروبتروفسك وخاركيف وتشيركاسي وخيرسون وكيروفوهراد.

وبحسب ما ورد تم إطلاقها من بريمورسكو-أختارسك في منطقة كراسنودار كراي الروسية، ومن كيب تشودا في شبه جزيرة القرم المحتلة، ومن منطقة كورسك الروسية.