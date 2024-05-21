الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غضب في الكونجرس.. المحكمة الجنائية الدولية ترفض التوصيات الأمريكية بشأن اعتقال نتنياهو

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أثار قرار المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان بطلبه إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، الغضب في الكونجرس الأمريكي، حيث هاجمه النواب من الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ، وجاء القرار بعد اجتماع عقده نواب الكونجرس من الحزبين مع مسؤولي المحكمة وطالبوهم بعدم إصدار مثل هذا القرار.

الكونجرس يشتعل غضبًا بعد قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو

وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، فإن غضب النواب في الكونجرس الأمريكي من القرار، يتزامن مع النفور الكبير من قبل الديمقراطيين تجاه نتنياهو بسبب سلوكه في حرب غزة، ولكن بمجرد إصدار القرار سارع البعض للدفاع عنه.

ووصف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر "ديمقراطي" من ولاية نيويورك، قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه غير عادل للغاية ومستهجن، وتأتي تعليقاته بعد أن اتخذ خطوة غير مسبوقة في شهر مارس بالدعوة إلى إجراء انتخابات في إسرائيل، واصفًا نتنياهو بأنه أحد أكبر العوائق أمام السلام في الشرق الأوسط.

وستسعى المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو، وثلاثة من قادة حماس بسبب جرائم حرب مزعومة، وسخر الديمقراطيون من مساواة المحكمة لقادة حماس برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي.

وقال السيناتور جون فيترمان "ديمقراطي" من ولاية بنسلفانيا، أحد كبار الداعمين لإسرائيل، إن المحكمة الجنائية الدولية "دمرت مصداقيتها"، كما قال السيناتور بوب كيسي ديمقراطي من ولاية بنسلفانيا  إنه لا يوجد تكافؤ بين إسرائيل وحماس وأن القرار خاطئ وخطير.

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انتقاد تحرك المحكمة واعتباره سياسيا

وانتقد السيناتور جاكي روزن ديمقراطي من ولاية نيفادا، في بيان مشترك مع السيناتور ماركو روبيو جمهوري من فلوريدا، "التحرك السياسي" للمحكمة الجنائية الدولية الذي "يسعى إلى تقويض إسرائيل بينما تدافع عن نفسها".

ولكن في حين كان الديمقراطيون في مجلس الشيوخ متحدين في الغالب بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية، فقد كان هناك استثناء وهو السيناتور بيرني ساندرز، الذي أشاد بقرار المحكمة، قائلًا: "المحكمة على حق في اتخاذ هذه الإجراءات، لأن نتنياهو شن حرب تدمير غير مسبوقة ضد الشعب الفلسطيني بأكمله، وكان المشرع التقدمي هو الصوت الأعلى في مجلس الشيوخ الذي ينتقد نظام نتنياهو بسبب عملياته في غزة.

وأضاف الموقع الأمريكي أن القرار جاء بعد أن عقدت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي اجتماعًا، مع مسؤولين رفيعي المستوى في المحكمة الجنائية الدولية هذا الشهر، وأعربوا عن مخاوفهم بشأن القرار نفسه الذي أعلنته يوم الاثنين.

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