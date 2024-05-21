مصدر بالجبلاية: عامر حسين يتمسك بإقامة دور الـ32 لكأس مصر فى موعده

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، أن الجبلاية لم يحسم حتى الآن مصير مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، بعد اعتراض الأهلي على خوض مباراة الألمومنيوم دون الدوليين.

وأضاف المصدر، أن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات يتمسك بإقامة المباريات في موعدها وفقا للائحة اتحاد الكرة التي تنص على إقامة مباريات دور الـ 32 دون الدوليين.

وكان النادي الأهلي أعلن اعتراضه على خوض مباريات دور الـ 32 لكأس مصر دون اللاعبين الدوليين وشدد في خطابه لاتحاد الكرة قبل عدة أيام أن الاتحاد لم يرسل له اللائحة الخاصة بتنظيم مسابقة كأس مصر.

جاءت قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر كالتالي:

- الأهلي × الألومنيوم

- الواسطى × فاركو

- بتروجت × البنك الأهلي

- جمهورية شبين × المصري البورسعيدي

- النصر × بيراميدز

- أبو قير للأسمدة × الاتحاد السكندري

- بلدية المحلة × الجونة

- بروكسي × الزمالك

- بورفؤاد × طلائع الجيش

- القناة × الإسماعيلي

- لافيينا × سموحة

- بترول أسيوط × مودرن فيوتشر

- النجوم × إنبي

مكادي × سيراميكا كليوباترا

- زد × الداخلية

- المقاولون - الترسانة

مواعيد مباريات دور الـ 32 لكأس مصر

الثلاثاء 28 مايو

سيراميكا × مكادي.. على استاد المقاولون العرب.. الخامسة مساءً.

سموحة × لافيينا.. استاد الإسكندرية.. الثامنة مساءً.

زد × الداخلية.. ستاد السلام.. الثامنة مساءً.

الأربعاء 29 مايو

المقاولون العرب × الترسانة.. استاد المقاولون.. الخامسة مساءً.

طلائع الجيش × بورفؤاد.. استاد جهاز الرياضة العسكري.. الثامنة مساءً.

الأهلي × الألومنيوم.. استاد السلام.. الثامنة مساءً.

الخميس 30 مايو

المصري × الجمهورية بشبين.. ستاد برج العرب.. الخامسة مساءً.

الزمالك × بروكسي.. ستاد المقاولون العرب.. الثامنة مساءً.

الإسماعيلي × القناة.. استاد الإسماعيلية.. الثامنة مساءً.

الجمعة 31 مايو

البنك الأهلي × بتروجيت.. استاد المقاولون العرب.. الخامسة مساءً.

بلدية المحلة × الجونة.. استاد غزل المحلة.. الخامسة مساءً.

بيراميدز × النصر بالقاهرة.. استاد الدفاع الجوي.. الثامنة مساءً.

الاتحاد × أبو قير للأسمدة.. استاد الإسكندرية.. الثامنة مساءً.

السبت 1 يونيو

فاركو × الواسطى.. استاد حرس الحدود.. الخامسة مساءً.

إنبي × النجوم.. استاد بتروسبورت.. الثامنة مساءً.

فيوتشر × بترول أسيوط.. استاد السلام.. الثامنة مساءً.