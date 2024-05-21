الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أسوشيتيد برس": وزيرة خارجية ألمانيا تزور كييف وسط استعدادات أوكرانية لصد هجمات روسية مكثفة

أنالينا بيربوك
أنالينا بيربوك

اهتمت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية بزيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، إلى كييف، وأكدت أنها تمثل أحدث دليلًا علنيًا على دعم الشركاء الغربيين لأوكرانيا وسط استعدادها لصد هجمات روسية مكثفة.


وذكرت الوكالة - في تقرير حول الزيارة - أن "زيارة بيربوك، إلى كييف جاءت على الرغم من أن تسليمات الأسلحة والذخيرة الموعودة من دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) مثل ألمانيا كانت بطيئة وتركت أوكرانيا عرضة للهجوم الروسي الأخير على طول أجزاء طويلة من أراضيها".


وجددت أنالينا بيربوك دعوات برلين للشركاء لإرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي، في الوقت الذي تقصف فيه روسيا أوكرانيا بالصواريخ والقنابل الانسيابية والصواريخ حيث تعد ألمانيا ثاني أكبر مورد للمساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة.

 

 

 

 

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وأشارت "أسوشيتيد برس" إلى أن القوات الأوكرانية المستنفدة تحاول جاهدة صد هجوم روسي شرس على طول الحدود الشرقية في واحدة من أهم مراحل الحرب التي دخلت عامها الثالث.. وأن ألمانيا تعهدت مؤخرا بتزويد أوكرانيا ببطارية باتريوت ثالثة أمريكية الصنع، لكن مسئولين في كييف أكدوا أنهم ما زالوا يواجهون نقصًا مثيرًا للقلق في الدفاعات الجوية ضد الهجوم الروسي.


وأضافت الوكالة أن قوات الكرملين استخدمت تفوقها في السماء لإضعاف شبكة الكهرباء في أوكرانيا، على أمل إضعاف الروح المعنوية الأوكرانية وتعطيل صناعتها الدفاعية.


وقامت بيربوك، برفقة وزير الطاقة الأوكراني هيرمان هالوشينكو، بجولة في محطة للطاقة الحرارية في وسط أوكرانيا تعرضت لأضرار جسيمة في 11 أبريل الماضي.. في حين قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قوات الكرملين لا تزال تركز جهودها على مقاطعة دونيتسك الشرقية ومنطقة خاركيف الشمالية الشرقية، حيث تتسبب القنابل الانزلاقية الروسية المحملة بالمتفجرات في تدمير المناطق العسكرية والمدنية.

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وأضاف زيلينسكي - في وقت متأخر أمس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي - "هذا يعيدنا مرارًا وتكرارًا إلى ضرورة تعزيز الدفاع الجوي ومنحنا أنظمة دفاع إضافية يمكن أن تخفف بشكل كبير من الصعوبات التي يواجهها محاربونا والتهديد الذي يواجه مدننا ومجتمعاتنا".. وزعم زيلينسكي أن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على المناطق المتنازع عليها، رغم أن روسيا تقول إنها استولت على سلسلة من القرى الحدودية.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن بيربوك، كانت تعتزم زيارة خاركيف في وقت لاحق من اليوم غير أن الرحلة ألغيت لأسباب أمنية حيث تم إجلاء ما يقرب من 11 ألف شخص من مناطق خاركيف الحدودية منذ أن شنت روسيا عملياتها الهجومية هناك في 10 مايو.

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