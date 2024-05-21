هاني سويلم يلتقي نائب رئيس المجلس العالمي للمياه وسكرتير (INBO)

على هامش فعاليات "المنتدى العالمي العاشر للمياه" والمنعقد بإندونيسيا، التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بإيريك تارديو نائب رئيس المجلس العالمي للمياه وسكرتير عام الشبكة الدولية لمنظمات أحواض الأنهار (INBO).

وخلال اللقاء، أكد الدكتور “سويلم” على أن عدم وجود إدارة مستدامة وتعاونية لمياه الأنهار المشتركة يمكن أن يؤدي إلى خلافات وتوترات بين الدول المشاطئة، ويمكن أن تصبح أكثر حده في المناطق غير المستقرة مما قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية عديدة، وبالتالي فإن الأمر يتطلب تعزيز التعاون بين كافة دول الحوض ومراعاة مصالح الجميع وليس فقط دول المنبع على حساب دول المصب، مؤكدا أن التعاون يتطلب رغبة سياسية حقيقية وإرادة لا تتزعزع تلتزم بمراعاة مصالح كافة الأطراف.

كما أكد على أن قياس نجاح منظمات الأنهار يكون بعملها طبقا للقواعد الدولية المتعارف عليها، وأن تكون شاملة لجميع الدول، وأن تأخذ في الاعتبار مصالح كافة الدول.

وأشار إلى أن مبادرة حوض النيل بشكلها الحالي لا تقدم قصة نجاح، حيث تعتمد حاليا على مبادئ غير تعاونية بعدما انحرفت المبادرة عن مبدأها الأساسي في اتخاذ القرار بالإجماع.

وأكد الدكتور سويلم على حرص مصر على التعاون مع الشبكة الدولية لمنظمات أحواض الأنهار ضمن أنشطة منظمة المياه العالمية بما يعزز من تبادل الخبرات الجيدة وقصص النجاح عبر أحواض الأنهار والمناطق المختلفة وتعزيز أداء المنظمات الإقليمية الفاعلة حول العالم بمجال إدارة المياه المشتركة.