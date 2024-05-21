الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مشروبات تساعد على خفض حرارة الجسم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، وشددت على ضرورة توخي الحذر من التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

وحدد الخبراء والمتخصصون عدد من المشروبات التي تساعد على خفض درجة حرارة الجسم، خلال فصل الصيف، يرصدها الدستور في التقرير التالي:

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النعناع

يمكن استخدامه في الغموس أو الصلصات أو المشروبات وله خصائص تبريد تعمل على تهدئة درجة حرارة الجسم أثناء الحرارة الشديدة.

البطيخ

يحتوي على حوالي 92% من الماء وهو غني أيضًا بمضادات الأكسدة التي تساعد على ترطيب الجسم وتوفير تأثير التبريد.

الحليب

يحافظ الحليب على صحة الأمعاء ويخفض درجة حرارة الجسم، علاوة على أنه مشروب غني بالبروبيوتيك

الموز

 

إنه مصدر غني بالعناصر الغذائية التي تساعد على اكتساب الطاقة الفورية وتعتبر واحدة من الفواكه الرائعة التي تساعد على تبريد الجسم. يؤدي تناول الموز إلى انكماش الأنسجة، ما يساعد على امتصاص المزيد من الماء.

الحمضيات

إن الحمضيات الغنية بفيتامين C، الذي يساعد على تحطيم الأطعمة الدهنية، تساعد على الهضم. كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي توفر تأثير التبريد

اللبن الرائب

له خصائص مضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة، وهو معروف أيضًا بخصائصه المبردة التي تهدئ صحة الأمعاء

شاي مثلج

الشاي المثلج هو مشروب صيفي شهير آخر يساعد على خفض درجة حرارة جسمك وتجديد جسمك بالسوائل، يمكنك إضافة نكهات مختلفة مثل الليمون أو النعناع أو الخوخ أو التوت لصنع مشروب منعش

شاي الأعشاب

شاي الأعشاب مثل البابونج أو النعناع أو الشاي الأخضر خالي من السكر وله خصائص مهدئة تساعد على تخفيف حرارة الصيف والتوتر، كما أنه يعزز عملية التمثيل الغذائي في الجسم ويساعد في فقدان الكيلوجرامات الزائدة.

درجات الحرارة حرارة الجسم الشمس النعناع البطيخ الحليب

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