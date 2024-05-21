الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب العمال البريطانى: نؤيد جهود "الجنائية الدولية" لاعتقال نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو

أيد حزب العمال البريطاني جهود المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

امتثال لأوامر المحكمة

ودعا حزب العمال إلى اعتقال نتنياهو إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه، حسب صحيفة "تليجراف" البريطانية.


وقال ديفيد لامي، وزير الخارجية في حكومة الظل في حزب العمال، إن المملكة المتحدة وجميع الأطراف في نظام روما الأساسي، الذي تقوم عليه المحكمة الجنائية الدولية، "لديهم التزام قانوني" بالامتثال لأوامرها.

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ووفقا للصحيفة، تحدث "لامي" بعد أن قالت حكومة المملكة المتحدة إنها لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية في النزاع بين إسرائيل وحماس، ورفضت تأكيد ما إذا كانت ستلتزم بمذكرة الاعتقال في حال إصدارها.

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وقال "لامي"، أمام مجلس العموم البريطاني: "إن أوامر الاعتقال ليست إدانة أو تحديدا للذنب، لكنها تعكس الأدلة وحكم المدعي العام حول أسس المسئولية الجنائية الفردية"، مضيفًا: "موقف حزب العمال هو أن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتقديم طلب للحصول على مذكرات اعتقال هو أمر مستقل بالنسبة للمحكمة والمدعي العام".

وأشار إلى أن "حزب العمال يعتقد أن المملكة المتحدة وجميع الأطراف في نظام روما الأساسي لديهم التزام قانوني بالامتثال للأوامر والمذكرات الصادرة عن المحكمة. إن الديمقراطيات التي تؤمن بسيادة القانون يجب أن تخضع لها".

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