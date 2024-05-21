تداول امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية بالجيزة عبر "تليجرام"

تداول صور من امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة، عبر تطبيق "تليجرام"، بعد نصف ساعة من بدء الامتحان.

وزعم أدمن أحد الجروبات أن الصور المتداولة على "تليجرام" هى لأسئلة الامتحان الأصلي الذي يؤديه الطلاب داخل اللجان في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني، اليوم الثلاثاء.



تشكيل غرفة عمليات لتلقى أى شكاوى

وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة بالفصل الدراسى الثانى، الدور الأول "آخر العام" للعام الدراسى 2023 - 2024، السبت، ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى يوم الخميس القادم 23 مايو 2024.

وفي ذات السياق، أكد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن اجمالي الطلاب على مستوى المحافظة بلغ (١٩١٠٦٨) طالبا وطالبة، مقسمين على ٦٩٧ لجنة بالإضافة إلى لجنة 57357.

وشكلت المديرية غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها فورًا والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة.