الغرفة التجارية بدمياط تستحدث 6 وظائف جديدة

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2024، والذي يقضي باستحداث 6 وظائف جديدة بمجموعة وظائف التنمية الإدارية في الهيكل التنظيمي للغرفة التجارية بمحافظة دمياط.

وتشمل الوظائف الجديدة

أخصائي ثان معلومات درجة ثانية.

أخصائي ثان تخطيط ومتابعة درجة ثانية.

أخصائي ثان استحقاقات وتأمينات درجة ثانية.

أخصائي ثان شئون عاملين درجة ثانية.

أخصائي ثان تدريب درجة ثانية.

أخصائي ثان علاقات عامة درجة ثانية.

ويأتي القرار بناءً على موافقة مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، ويهدف إلى تعزيز الكفاءة الإدارية للغرفة وتقديم خدمات أفضل لأعضائها.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية يعني دخوله حيز التنفيذ فورًا، على أن تقوم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.