الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الغرفة التجارية بدمياط تستحدث 6 وظائف جديدة

وزير التجارة والصناعة
وزير التجارة والصناعة

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2024، والذي يقضي باستحداث 6 وظائف جديدة بمجموعة وظائف التنمية الإدارية في الهيكل التنظيمي للغرفة التجارية بمحافظة دمياط.

وتشمل الوظائف الجديدة

أخصائي ثان معلومات درجة ثانية.

أخصائي ثان تخطيط ومتابعة درجة ثانية.

أخصائي ثان استحقاقات وتأمينات درجة ثانية.

أخصائي ثان شئون عاملين درجة ثانية.

أخصائي ثان تدريب درجة ثانية.

أخصائي ثان علاقات عامة درجة ثانية.

ويأتي القرار بناءً على موافقة مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، ويهدف إلى تعزيز الكفاءة الإدارية للغرفة وتقديم خدمات أفضل لأعضائها.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية يعني دخوله حيز التنفيذ فورًا، على أن تقوم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

الوقائع تنشر قرار وقف تصدير شركات للبطاطس حتى نهاية الموسم

الوقائع الرسمية اليوم وزارة التجارة والصناعة الغرفة التجارية بالغرفة التجارية لمحافظة دمياط استحقاقات وتأمينات وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 126 لسنة 2024 وزير التجارة والصناعة

مواد متعلقة

الوقائع تنشر قرار وقف تصدير شركات للبطاطس حتى نهاية الموسم

الأكثر قراءة

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

أسعار الأضاحي في مصر 2024.. الأبقار والماغز والأغنام بكام

عاجل|سقوط سيارة "ميكروباص" محملة بالركاب من معدية أبوغالب

تداول امتحان الجبر للشهادة الإعدادية بالقاهرة عبر "تليجرام"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مُرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

صور

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 228 للعدوان..الاحتلال يكثف غاراته فى شمال وجنوب غزة ويرتكب مجازر مروعة

عشرات المحتجين على حكومة الاحتلال يغلقون طريقا رئيسيا في القدس

ضربة كبرى لإسرائيل.. ما تأثير مذكرة اعتقال الجنائية الدولية على نتنياهو؟